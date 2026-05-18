Claudio Lippi si difende sulla notizia fake su Adriano Celentano: "Prendere provvedimenti contro chi diffonde"

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Adriano Celentano sta bene e non si trova ricoverato in ospedale in condizioni critiche così come avevano affermato numerose voci sul web. A smentire la fake news, rassicurando i fan sulla salute del cantante, è stata la moglie Claudia Mori. A seguito dell’accaduto, Claudio Lippi – che alla falsa notizia aveva creduto – si difende sul web, chiedendo controlli più severi.

Claudio Lippi contro le fake news

“Leggo con immenso sollievo la smentita di Claudia Mori circa un ricovero di Adriano Celentano” scrive Claudio Lippi sul proprio profilo Facebook.

La notizia dei presunti gravi problemi di salute del cantante aveva trovato grande risonanza proprio dopo la condivisione sui social effettuata dal conduttore.

ANSA

Difendendosi da chi lo accusa di diffondere il falso, Lippi scrive: “Ribadisco urgente prendere provvedimenti per evitare che si diffondano notizie non vere”.

Infine, un messaggio per l’amico del rock: “Che il cielo sia sempre azzurro, Immenso Adriano”.

Il conduttore caduto nella trappola del web

I numerosi commenti al post di Claudio Lippi invitano il presentatore a fare più attenzione a ciò che pubblica sui propri profili pubblici.

“Prima di pubblicare una notizia è bene verificare le fonti e cercare conferme della stessa. – scrive un utente – Siamo responsabili di ciò che pubbliciamo”.

Ore prima, Lippi aveva affermato di aver “saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute”.

Né Rosalinda Celentano, né nessun altro vicino a Adriano, ha in realtà diffuso alcun comunicato. Lippi è stato vittima di una fake news.

Credendo alla falsa notizia, Lippi si era mostrato commosso e aveva scritto: “Non resta che attendere il miracolo. Non mollare Adriano. Ti prego!”.

Come sta davvero Adriano Celentano

A confermare le niente affatto preoccupanti condizioni di salute di Adriano Celentano è stata la moglie Claudia Mori.

Ai microfoni dell’affidabile agenzia stampa La Presse, Mori ha smentito “categoricamente” l’ospedalizzazione del marito.

“Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo, salvo per un check up di routine” ha spiegato. Per poi concludere: “Sta benissimo, siamo a casa e la cosa che gira sul web è assolutamente falsa”.