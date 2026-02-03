Claudio Lippi smentisce di essere in terapia intensiva ma ringrazia Fabrizio Corona e cita il "circolino"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Claudio Lippi, apparso in una recente puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona, ha aperto il suo profilo “unico e ufficiale” su Instagram per tranquillizzare i suoi fan sul fatto che non si trova in terapia intensiva e per aprire con loro un canale diretto per raccontare “la sua lunga storia”.

L’annuncio di Claudio Lippi su Instagram

Nelle scorse ore è apparso su Instagram un nuovo profilo chiamato claudiolippireal.

Il profilo appartiene a Claudio Lippi, che in diversi post e storie ha spiegato così la novità: “Lo devo soprattutto all’insistenza e al supporto di mia figlia. Lo devo fare perché altrimenti rischio delle pene corporali. Ho una lunga storia da raccontarvi. Il motivo per cui ho accettato questo suggerimento è che, in questo modo, dopo 21 anni quasi di silenzio, potrò riprendere il rapporto con quello che per me è vita, cioè il pubblico”.

ANSA

Come sta Claudio Lippi dopo la puntata di Falsissimo

Recentemente, Claudio Lippi è apparso in una puntata di Falsissimo, nella quale Fabrizio Corona, di lui, aveva detto: “È in fin di vita in terapia intensiva”.

In un video pubblicato sul suo nuovo profilo Instagram, il conduttore, che ha 80 anni, ha detto: “Sono vivo, non sono in terapia intensiva, come avrete probabilmente visto nel corso di altri appuntamenti”. In un altro passaggio del filmato, Lippi si è scusato per un calo di voce: “Ho ancora qualche residuo…” ha spiegato.

Parlando ancora della scelta di aprire un profilo su Instagram, il conduttore ha poi ribadito: “Questo è un modo per me per sentirmi vivo, perché sono vivo”. Poi ha aggiunto ironicamente: “Sto così così, ma vivo“.

Il messaggio di Lippi su Fabrizio Corona e la televisione

Nel filmato, Claudio Lippi ha dedicato anche un pensiero proprio a Fabrizio Corona, non risparmiando critiche al mondo della televisione.

Il conduttore ha ringraziato l’ex “Re dei Paparazzi” e sottolineato il suo “coraggio“. Poi ha detto: “Tutti sappiamo le sue caratteristiche, che posso anche condividere o non condividere. Molti, però, hanno aperto una finestrella rendendosi conto che la televisione è uno strumento straordinario ma non è tutto vero, dietro ci sono i circolini“.

Già in precedenza, Claudio Lippi aveva criticato il mondo della tv: “La televisione è fatta di verità e dignità, credo che la parola dignità sia scomparsa dal nostro vocabolario” ha dichiarato.

Spariti gli account social di Fabrizio Corona e Falsissimo

Nella mattinata di martedì 3 febbraio, gli account social di Fabrizio Corona su Instagram e Facebook, incluso il profilo di Falsissimo, sono scomparsi. Da Telegram mancano moltissimi contenuti e da YouTube numerosi video.

La rimozione sarebbe frutto dell’azione legale di Mediaset.