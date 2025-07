Claudio Lotito ricoverato al Gemelli per accertamenti, senatore e presidente della Lazio smentisce il malore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio, è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma dopo un presunto malore avvenuto a Palazzo Madama. Trasportato in ambulanza, è sotto osservazione nel reparto di Unità coronarica. Mentre i medici della struttura rassicurano sul suo stato di salute, lo stesso Lotito ha minimizzato la portata dell’evento, parlando di “accertamenti”.

Claudio Lotito in ospedale, come sta

“Queste so’ le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare ancora”. Con la consueta ironia, Claudio Lotito ha commentato a LaPresse la disavventura medica che gli è capitata, suo malgrado, nel pomeriggio di martedì 8 luglio, mentre si trovava in Senato.

I rumors parlavano di un presunto malore improvviso subito dal presidente della Lazio, motivo per il quale, come riporta il Corriere della sera, è stato trasportato d’urgenza in ambulanza presso il reparto di Unità coronarica del Policlinico Gemelli di Roma.

La replica del presidente della Lazio

Il ricovero del senatore è stato immediato, ma in base a quanto in seguito trapelato dall’ospedale, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

I medici del Policlinico hanno infatti confermato che il paziente non si trova in pericolo di vita, mentre è stato poi lo stesso senatore a ridimensionare l’accaduto, parlando di semplici “accertamenti”.

La nota dello staff del senatore

La questione è stata poi definitivamente chiarita dallo staff di Claudio Lotito, con una comunicazione ufficiale in cui si smentisce che il senatore abbia subito un malore.

“In merito alle notizie circolate nel pomeriggio” si legge nella nota “si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma”.

“Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore” viene quindi ribadito.

Notte in osservazione

Nella comunicazione, lo staff sottolinea la volontà di Claudio Lotito di ringraziare i professionisti del Policlinico per “la professionalità e l’attenzione ricevuta”, tranquillizzando le persone che nella giornata hanno espresso preoccupazione, manifestandogli allo stesso tempo vicinanza e affetto.

Sebbene le sue condizioni di salute siano rassicuranti, come riporta Repubblica il presidente della Lazio dovrebbe proseguire il ricovero al Policlinico Gemelli almeno per la notte, tenuto in stretta osservazione come avviene, da prassi, per i pazienti che giungono in ospedale con situazioni cliniche simili.