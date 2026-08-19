Claudio Manara sindaco di Corte Palasio morto in municipio, famiglia chiede la riapertura delle indagini

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La famiglia di Claudio Manara, sindaco di Corte Palasio morto in municipio, ha chiesto la riapertura delle indagini. L’allora primo cittadino del paese in provincia di Lodi è stato trovato impiccato in Comune nel 2024 e il caso è stato archiviato come suicidio. Secondo i familiari, però, alcune cose non tornerebbero.

La morte di Claudio Manara

Claudio Manara, allora sindaco di Corte Palasio, Comune nella provincia di Lodi, è stato ritrovato impiccato all’interno della sede del municipio il 29 maggio del 2024.

Il caso è stato archiviato come suicidio.

La richiesta della famiglia di Claudio Manara

La vedova Debora Russo, assistita dall’avvocato Stefano Guarnaschelli di Pavia e, per gli aspetti medico-legali, da Marcello Lorello dello studio Lorello & Partners di Napoli, ha presentato una richiesta di riapertura delle indagini alla Procura di Lodi.

L’obiettivo è quello di far luce su alcuni elementi che, secondo la famiglia di Claudio Manara, non sarebbero stati adeguatamente approfonditi.

Gli elementi da chiarire sulla morte di Claudio Manara

L’avvocato Stefano Guarnaschelli, che assiste la vedova di Claudio Manara, ha spiegato al Corriere della Sera: “Abbiamo chiesto di rivalutare quelle che riteniamo carenze macroscopiche. Abbiamo un sindaco trovato impiccato, ma non è stato sequestrato il suo computer“.

Il legale ha aggiunto: “Sono emersi elementi che non quadrano”.

Uno degli aspetti che, secondo la famiglia di Manara, sarebbero meritevoli di ulteriori approfondimenti è quello che riguarda le due fascette da elettricista autobloccanti trovate attorno al collo del sindaco, sotto la corda usata per l’impiccagione.

La moglie ha riferito di non aver mai visto in casa quelle fascette e l’avvocato Guarnaschelli ha domandato: “Cosa ci facevano lì? Una delle due, tra l’altro, era stretta a tal punto che avrebbe dovuto perdere conoscenza nel giro di 10-15 secondi”.

Il legale che assiste Debora Russo ha segnalato, inoltre, la mancata acquisizione di alcuni video delle telecamere.

Secondo la moglie di Claudio Manara, inoltre, prima del suicidio non ci sarebbero stati segnali che facessero pensare a una sua volontà di togliersi la vita: il sindaco si era ricandidato alle elezioni e stava seguendo personalmente diversi aspetti della campagna elettorale. Il giorno prima della morte aveva partecipato alla presentazione ufficiale della lista e dei candidati.