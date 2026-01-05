Claudio Restivo a Chi vuol essere milionario vince 150 mila euro, lascia sulla domanda del bagno di Las Vegas

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Claudio Restivo è stato protagonista nella puntata in onda su Canale 5 il 4 gennaio di Chi vuol essere milionario. L’agrigentino, che oggi vive a Milano, si è messo in tasca 150 mila euro, decidendo di fermarsi all’ottava domanda, quella che lo avrebbe portato a quota 200 mila euro, a soli due quesiti dal tanto ambito milione.

"Ci dobbiamo congratulare con chi ha avuto il coraggio di fermarsi", ha commentato Gerry Scotti dopo che Restivo ha scelto di non proseguire la sua scalata al milione.

Troppi dubbi sulla domanda relativa a quale reperto storico originale si trova attualmente nel bagno degli uomini del Main Street Station Casino, a Las Vegas.

La scalata al milione grazie agli aiuti del 50/50 dello "switch"

Prima di dire stop, il concorrente aveva superato diversi ostacoli in modo brillante, tra cui la domanda da 100 mila euro, dove, grazie all’aiuto del 50/50, era riuscito a dare la risposta corretta.

"Qual è stata, secondo LinkedIn, la figura più ricercata del 2024?". Restivo, che ha fatto togliere due opzioni sbagliate, si è ritrovato a scegliere tra "Addetto allo sviluppo commerciale" e "Ingegnere del Cloud".

Dopo aver ragionato un po’, ha ‘acceso’ la prima opzione, quella esatta, potendo così proseguire la sua esperienza nel popolare quiz show.

Un altro momento delicato è arrivato durante la settima domanda in cui si è parlato dell’origine del nome di Super Mario, celebre personaggio dei videogiochi.

Claudio ha usato l’aiuto dello "switch", cambiando il quesito in quanto non aveva alcun appiglio su cui organizzare una riflessione per trovare la soluzione.

Mai scelta fu più azzeccata visto che in merito al tema Super Mario sarebbe inesorabilmente caduto.

La decisione di fermarsi: "Non mi va di tirare a indovinare"

Restivo ha infine arrestato il suo cammino a Chi vuol essere milionario sulla già menzionata domanda relativa al reperto storico originale custodito nei bagni del Main Street Station Casino.

Nonostante abbia chiesto una mano all'"esperto" che si è portato da casa, ossia il suo giovane nipote 19enne che frequenta il liceo Classico, non ce l’ha fatta ad avere la certezza di azzeccare la soluzione giusta. Queste le opzioni proposte dal gioco: "Lamiera dell’Enola Gay", "Trave dell’Empire State Building", "Statua dell’Esercito di Terracotta" e "Lastra del Muro di Berlino".

"Non mi va di tirare a indovinare, quindi mi fermo", ha spiegato Restivo, assicurandosi l’assegno di 150 mila euro e incassando i complimenti di Gerry Scotti. La risposta corretta era "Lastra del Muro di Berlino".

La puntata si è piazzata al secondo posto nella classifica degli ascolti tv, dietro alla Rai.