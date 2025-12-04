Claudio Rispoli morto a 67 anni, Dj Mozart lascia la moglie Rita e i figli: fissati i funerali

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Claudio Rispoli, noto come Dj Mozart, è morto a 67 anni. Originario di Ancona, fu dj e produttore attivo nei locali storici della Riviera e non solo. Le cause del decesso non sono state rese note. I funerali si terranno a Bagnacavallo sabato 6 dicembre nella chiesa di Santa Maria in Boncellino alle 9.45.

Morto Dj Mozart: aveva 67 anni

Lutto nel mondo della musica: Claudio Rispoli, in arte Dj Mozart, è morto. L’artista aveva 67 anni.

Il dj, musicista e produttore, che deve il suo nome d’arte agli studi di pianoforte presso il Conservatorio Rossini di Pesaro lascia la moglie Rita e i figli. IPA

La discoteca Baia degli Angeli, oggi nota come Baia Imperiale

Non sono ancora state rese note le cause della morte. Il decesso, stando alle informazioni più aggiornate, sarebbe avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 dicembre.

La carriera di Claudio Rispoli

Classe 1958, Claudio Rispoli era originario di Ancona e si è avvicinato alla musica fin da giovane, perfezionando la sua tecnica grazie allo studio del pianoforte.

Come dichiarato dall’artista in diverse interviste, la propensione per la musica fu notata dai genitori, che tra le scuole elementari e le medie lo iscrissero al conservatorio.

Dj Mozart iniziò la sua carriera suonando in discoteca, nei club tra Rimini e Riccione. Era poco più che adolescente quando cominciò a esibirsi come disc jockey in locali quali Il Paradiso e il New Jimmy.

Negli anni, riuscì anche a suonare alla Baia degli Angeli di Gabicce, locale che poi cambio nome in Baia Imperiale. Seguirono poi le esibizioni in giro per l’Italia.

All’attività di musicista affiancò anche quella di produttore musicale.

Fissati i funerali: quando verranno celebrati

L’ultimo saluto a Claudio Rispoli verrà dato nella sua cittadina, Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, dove ha vissuto buona parte della sua vita.

I funerali di Dj Mozart verranno celebrati sabato 6 dicembre presso la chiesa di Santa Maria in Boncellino. L’organizzazione della funzione, che si terrà alle 9.45, è stata affidata alle onoranze funebri L’Orchidea.