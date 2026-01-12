Claudio Salamida morto all'ex Ilva di Taranto, l'operaio è precipitato dal quinto piano: "Sciopero immediato"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia all’ex Ilva di Taranto. Claudio Salamida, operaio 47enne residente a Putignano e in servizio all’acciaieria 2 dello stabilimento, è morto oggi dopo essere caduto dal quinto al quarto piano dell’impianto. L’uomo stava lavorando nelle attività di controllo delle valvole quando è accaduto l’incidente. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è precipitato da un paiolato, ossia una specie di pedana. Il lavoratore è deceduto per le gravi lesioni riportate.

L’operaio Claudio Salamida morto all’ex Ilva di Taranto

La notizia del decesso di Salamida è stata resa nota da fonti sindacali. Sul posto in cui si è consumata la tragedia, ossia al convertitore 3 dell’Acciaieria 2, sono intervenuti i responsabili della sicurezza e il personale sanitario che ha provato a lungo a rianimare l’operaio. Ogni tentativo di salvataggio è risultato vano.

I funzionari dello Spesal hanno avviato i rilievi per risalire alla dinamica esatta dell’incidente e per effettuare le verifiche del rispetto delle procedure di sicurezza.

La prima ricostruzione della tragedia

Secondo una prima ricostruzione, il 47enne era impegnato in un sopralluogo al quinto piano del reparto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe ceduto la struttura grigliata su cui era appoggiato, facendolo precipitare nel vuoto.

L’impatto non gli ha lasciato scampo.

I sindacati proclamano lo sciopero immediato

“A seguito dell’incidente mortale verificatosi a Taranto in Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom, Uilm dichiarano 24 ore di sciopero a partire da subito, da svolgersi in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali”. Lo hanno reso noto gli stessi sindacati dopo la morte di Salamida.

“In attesa di conoscere la dinamica – concludono i sindacati – tutti i lavoratori dell’ex Ilva e del mondo metalmeccanico si stringono intorno alla famiglia del lavoratore”.

Anche l’Usb nazionale ha proclamato 24 ore di sciopero immediato in tutti i siti di Acciaierie d’Italia.

Il decesso di Salamida arriva a pochi giorni di distanza da un’altra morte bianca. L’8 gennaio a perdere la vita è stato Pietro Zantonini, 55 anni, originario di Brindisi.

Zantonini è deceduto durante un turno di vigilanza notturna in un cantiere delle opere olimpiche aperto per i giochi imminenti di Milano-Cortina 2026.