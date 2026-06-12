Claudio Spadaro morto a 72 anni per una malattia incurabile, l'attore interpretò il Mussolini di Zeffirelli

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto Claudio Spadaro, volto noto dello spettacolo italiano. È stato anche per ben quattro volte Benito Mussolini, interpretando il duce in produzioni cinematografiche e televisive. Aveva 72 anni e da tempo stava cercando di curare un tumore. Proprio per questo era tornato nella sua città natale, Taranto. Purtroppo le sue condizioni sono progressivamente peggiorate, fino al decesso. I funerali si sono svolti nella chiesa del Santissimo Crocifisso.

Morto Claudio Spadaro

È morto l’attore Claudio Spadaro. Aveva 72 anni e mancavano pochi giorni al suo 73º compleanno. Nato a Taranto il 17 giugno 1953, era romano d’adozione. Infatti si era trasferito nella capitale per coltivare la passione per il teatro e per il cinema.

Il ritorno a Taranto di recente era avvenuto proprio per combattere la malattia che poi lo ha progressivamente debilitato, fino al decesso. Combatteva infatti da tempo contro un tumore difficile da curare.

ANSA

Spadaro verrà ricordato per i suoi cinque decenni di carriera, per aver lavorato con importanti registi italiani e internazionali e per aver più volte interpretato ruoli iconici, come i molteplici volti dati a Benito Mussolini tra cinema e televisione.

La carriera

Nella sua lunga carriera si ricordano le collaborazioni con registi come Marco Bellocchio, Mario Monicelli, Marco Tullio Giordana, Peter Greenaway e Franco Zeffirelli. A partire dalla fine degli anni Settanta, ha preso parte a “Enrico IV” e anche a “Sembra morto… ma è solo svenuto”.

Lo ricordiamo anche per “Corse a perdicuore” e “Sogni d’oro”, ma soprattutto è divenuto celebre per “Un tè con Mussolini”.

In televisione ha vestito ancora il ruolo di Benito Mussolini in: Maria José –

L’ultima regina (2001), Mafalda di Savoia – Il coraggio di una principessa (2006) e Trilussa – Storia d’amore e di poesia (2013).

In televisione

Altri ruoli celebri li ha rivestiti anche per la televisione, dove ha preso parte a La Piovra, Distretto di Polizia, Don Matteo, Paolo Borsellino e, più recentemente, Le indagini di Lolita Lobosco.

Amatissimo anche nel ruolo dell’agente dei servizi segreti Pigreco nella serie Romanzo Criminale.