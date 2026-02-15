Claudio Sterpin, Sergio Resinovich fratello di Liliana ricorda l'amico che "si è sempre battuto per la verità"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Trieste piange Claudio Sterpin, morto a 86 anni all’ospedale di Cattinara. Noto alle cronache come l'”amico speciale” di Liliana Resinovich, viene ricordato da tutti i protagonisti del giallo. Tra questi non manca Sergio Resinovich, fratello della vittima, che appresa la notizia del decesso dell’ex maratoneta lo ha ricordato come “una persona che ha sempre combattuto perché si sapesse la verità”.

Il ricordo di Sergio Resinovich

Raggiunto dal Corriere della Sera il fratello di Liliana Resinovich, Sergio, ha rivolto al compianto Claudio Sterpin parole di ammirazione.

Per lui l’ex maratoneta era “una persona che ha sempre combattuto perché si sapesse la verità”, e chi ha memoria ricorderà che Sterpin non ha mai nascosto le sue convinzioni su cosa sia successo quel 14 dicembre 2021, quando Liliana Resinovich è scomparsa da Trieste per poi essere rinvenuta priva di vita il 5 gennaio 2022.

Sterpin “ha sempre seguito la sua strada e le sue dichiarazioni non sono mai state smentite“, aggiunge Sergio Resinovich. “Purtroppo se n’è andato prima” che questa verità arrivasse, conclude.

Appassionato è anche il ricordo dell’avvocato di Sterpin, Giuseppe Squittieri, che rammenta che il suo assistito ripeteva spesso un imperativo: “Devi cercare la verità”, perché l’ex maratoneta aveva “preso un impegno con Lilly” e oggi il suo legale dichiara: “Non voglio abdicare alla ricerca della verità”.

Il ruolo di Claudio Sterpin nel caso Liliana Resinovich

Come anticipato e come ben noto, Claudio Sterpin era “l’amico speciale” di Liliana Resinovich. L’ex maratoneta non ha mai fatto mistero della relazione sentimentale che aveva con la donna, una realtà da sempre contestata dal marito Sebastiano Visintin convinto, invece, che quell’intesa sentimentale fosse in realtà frutto della fantasia di Sterpin che non avrebbe mai prodotto prove in tal senso.

Il 14 dicembre 2021 Sterpin inviò il suo ultimo messaggio a Liliana Resinovich alle 8:21, uno dei tanti testi in codice che i due amanti usavano per comunicare in segreto. “Cambg”, scrisse, una sorta di acronimo che stava a significare: “Ciao amore mio, buongiorno”. A quel messaggio Liliana Resinovich non rispose mai, quindi Sterpin ritentò più volte ma senza esito. Da quando il 5 gennaio 2022 il cadavere della 63enne fu rinvenuto nel boschetto dell’ex Ospedale Psichatrico Giudiziario di Trieste, Sterpin sostenne la tesi dell’omicidio, rifiutando quella del suicidio.

Il ricordo di Sebastiano Visintin

Anche Sebastiano Visintin ha dedicato alla scomparsa di Claudio Sterpin il suo commento. Il marito di Liliana Resinovich, oggi indagato per omicidio, ha detto di aver “sempre cercato di spronarlo in qualche modo a dirmi cose che non sono state mai dette”.

Il suo rimorso: “Non siamo riusciti mai a vederci, magari anche da soli, per parlare e cercare di capire cosa può essere successo a Liliana”.