Claudio Sterpin sicuro che Sebastiano Visintin sapesse della relazione con Liliana Resinovich: "È un attore"

Claudio Sterpin afferma che Sebastiano Visintin era a conoscenza della sua relazione con Liliana Resinovich, e probabilmente anche della ragione della sua scomparsa. In una recente intervista, Sterpin ha sostenuto che la donna non si è suicidata e ha accusato Visintin di coprire qualcuno, definendolo "un attore nato".

La versione di Claudio Sterpin

Intervistato nel programma "Verissimo", Claudio Sterpin ha raccontato la propria versione sulla scomparsa di Liliana Resinovich senza tralasciare dettagli: ha descritto l’amore che li legava, gli ultimi momenti prima della sparizione e il ruolo centrale attribuito a Sebastiano Visintin.

I due avevano una relazione da lungo tempo, e stavano per renderla pubblica: "Lei non vedeva l’ora di raccontare la nostra storia ad amici e parenti, e dato che lei non poteva più farlo, l’ho fatto io per lei" ha spiegato, ricordando il loro legame extraconiugale durato quarantadue anni.

"Io sono convinto che lui lo sapeva da tanto tempo, e probabilmente confessandogli la sua intenzione di andarsene da casa ha firmato la sua condanna a morte" ha affermato Sterpin.

L’accusa a Sebastiano Visintin

"È da idioti pensare che lei si sia potuta suicidare con quelle modalità" ha affermato, definendo "impensabile" che possa averlo fatto con l’autosoffocamento usando una busta di plastica. "Qualcuno l’ha uccisa e l’ha tenuta da qualche parte per 20 giorni".

Poi ha puntato il dito contro Visintin. "Lui è un attore nato" ha affermato "potrebbe andare in qualsiasi gruppo teatrale a fare scene. Non ci vuole tanto a capire da fuori la verità sul loro rapporto" ha detto, alludendo alla sua possessività. "Io voglio sperare che alla verità si arrivi, ma temo di non riuscire a vederla".

La relazione con Liliana Resinovich

Sterpin è stato molto chiaro sulla natura della relazione che aveva con Liliana Resinovich, spiegando che in oltre 40 anni non sono mai stati veramente lontani.

Negli ultimi tempi i contatti si erano intensificati, soprattutto dopo la morte di sua moglie. "Abbiamo perso tutte le remore dopo che io sono rimasto vedovo. Lei mi aveva detto: ‘Troverò un modo di dirlo a Sebastiano'".