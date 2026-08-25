Clemente Mastella, dal tumore alla provocazione sulla morte: "Politico non va in Paradiso, sarò in Purgatorio"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Dall’angoscia alla speranza, col pensiero sempre in mente che il tumore potrebbe prendere il sopravvento. A parlare è Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che a inizio luglio a sorpresa aveva svelato la malattia facendo preoccupare cittadini e colleghi politici. Oggi, a oltre un mese da quelle parole di dolore, il primo cittadino vive nella speranza e si guarda indietro su quello che ha fatto nella vita. E sul futuro ha una certezza, quasi provocatoria: “Andrò in Purgatorio, parte alta. Per un politico il Paradiso è impossibile”.

Mastella e la diagnosi di tumore

In una lunga intervista rilasciata al Giornale, nella quale ha parlato della malattia scoperta quasi a sorpresa e della propria vita, Clemente Mastella si è mostrato al di là della figura politica.

Un uomo, di 79 anni, che dopo la scoperta del tumore ha vissuto in maniera diversa le proprie giornate, rimpiangendo qualcosa di non fatto e guardandosi indietro per tirare un bilancio.

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Oggi parla di “speranza che cambia le cose” dopo un primo momento di angoscia per la diagnosi che lo ha colto di sorpresa lasciandolo insonne per notti.

“Non riuscivo a capire. Pensavo ai miei nipoti, pensavo che avrei dovuto lasciarli. Cercavo di immaginare le loro vite senza di me. Pensavo ai figli”, ha detto.

Sono stati giorni, ha ammesso, carichi di tensione e interrogativi: “Tu dici: ma possibile che mi sia capitata una cosa del genere? Cosa avrei dovuto fare per evitarlo? E poi senti il passo di marcia che rallenta, che non va più. Ti impaurisci”.

Il bilancio del sindaco di Benevento

La scoperta della malattia è stata occasione, per Mastella, anche di tirare dei bilanci.

“Credo di essere stato migliore come nonno di come sono stato padre. La politica mi ha spinto a trascurare la famiglia, i figli. La politica è così: ti travolge. Io a 29 anni ero deputato, lavoravo moltissimo, non potevo evitarlo perché la politica mi piaceva molto”, ha sottolineato al Giornale.

E ha anche ammesso che da quando ha saputo del tumore ha “attenuato l’antagonismo“.

La provocazione su Purgatorio e Paradiso

Nel corso dell’intervista concessa a Hoara Borselli, ha anche scherzato e provocato sul suo “futuro nell’aldilà”.

Mastella, infatti, ha detto di essere certo di andare in Purgatorio, ammettendo di prevedere l’arrivo “nella parte alta”. E alla richiesta di spiegazioni sul perché proprio in Purgatorio è stato chiaro e diretto: “Per un politico il Paradiso è impossibile. È successo a Tommaso Moro, forse a De Gasperi. Solo a loro. L’inferno no, perché non ho fatto del male. Io sono una persona buona”.