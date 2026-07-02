Clemente Mastella sta male, annuncio a sorpresa del sindaco di Benevento: "Pregate per me, spero di farcela"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante le celebrazioni per la festività della Madonna delle Grazie, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rivelato a sorpresa di essere malato. Davanti alla basilica gremita, la richiesta di preghiere pronunciata dal primo cittadino è stata subito accolta da un lungo applauso di incoraggiamento da parte della cittadinanza.

Il drammatico annuncio di Clemente Mastella

Un annuncio inatteso e doloroso ha profondamente scosso la comunità di Benevento durante le celebrazioni religiose più importanti dell’anno, la festa della Madonna delle Grazie.

Nella giornata di oggi – giovedì 2 luglio – si è tenuta la celebrazione della Santa Messa alle ore 10, presieduta dall’Arcivescovo di Benevento Mons. Felice Accrocca, con la partecipazione dei Canonici della Cattedrale, dei parroci della città e dei frati minori.

La cerimonia si è improvvisamente trasformata in un momento di intensa partecipazione umana quando, dal pulpito della basilica, visibilmente commosso e con gli occhi lucidi, il sindaco di Benevento ha preso la parola per una confessione personale che ha gelato i tanti fedeli presenti.

La richiesta del sindaco di Benevento

La richiesta intima del primo cittadino è arrivata in coda al suo intervento, subito dopo essersi rivolto al neo arcivescovo Michele Autuoro.

Con la voce rotta dall’emozione, Clemente Mastella ha pronunciato parole che colto di sorpresa l’intera chiesa: “A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela“.

L’iniziale sconcerto dell’assemblea è stato immediatamente superato da un lungo e caloroso applauso di incoraggiamento e solidarietà per il primo cittadino.

I precedenti problemi di salute di Mastella

Al momento non sono noti i dettagli sulla natura della patologia a cui il sindaco ha fatto riferimento dal pulpito.

In passato, l’amministratore di Benevento era sempre stato molto riservato sulle sue condizioni personali, sebbene avesse già affrontato diversi problemi clinici ed eventi d’urgenza.

Tra questi, l’amputazione parziale di una falange nel 2018 a causa di un incidente stradale, un ricovero in terapia intensiva nel 2019 e una polmonite all’inizio del 2025.

Mezzo secolo nelle istituzioni: la lunga carriera politica di Clemente Mastella

La rivelazione arriva da una delle figure più longeve e note della politica italiana, la cui attività pubblica ha attraversato gli ultimi cinquant’anni.

L’annuncio di Clemente Mastella, in un post pubblicato da Radio Città Benevento

Entrato alla Camera dei deputati nel 1976 nelle file della Democrazia Cristiana, il sindaco di Benevento ha ricoperto ruoli istituzionali di primo piano a livello nazionale, servendo il Paese come Ministro del Lavoro nel 1994 e successivamente come Ministro della Giustizia tra il 2006 e il 2008.

Leader carismatico e fondatore di diverse formazioni politiche centriste, Clemente Mastella è stato anche europarlamentare e, dal 2016, guida l’amministrazione comunale del capoluogo sannita.