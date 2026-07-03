Clemente Mastella sulla malattia, "ho un tumore da un po' di tempo e la medicina non è una scienza esatta"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, durante le celebrazioni per la festività della Madonna delle Grazie ha rivelato di essere malato. L’annuncio è arrivato davanti alla basilica gremita ed è stato accompagnato dalla richiesta di preghiere, accolta da un lungo applauso di incoraggiamento da parte dei presenti. Dopo poche ore, il primo cittadino ha fornito i dettagli relativi alla sua situazione clinica, raccontando che sta lottando contro un tumore “da un bel po’ di tempo”.

Clemente Mastella malato: “Ho un tumore da un bel po’ di tempo”

“A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela”, ha scandito Mastella, con voce rotta, nel corso delle celebrazioni per la festività della Madonna delle Grazie.

A distanza di poche ore dall’annuncio, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che sta affrontando un cancro.

ANSA/TSTV/DIOCESI DI BENEVENTO

“Non ho paura. Ma credo nel potere della preghiera. Per questo ho chiesto a tutti di pregare per me. Ho un tumore. Ho capito di avercelo da un bel po’ di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Quando l’ho saputo mi è mancato il fiato”, ha dichiarato.

L’annuncio davanti ai fedeli: “È stato un impulso”

Nella basilica gremita per la festa della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio, l’arcivescovo Michele Autuoro, da poco insediatosi, ha rivolto un pensiero ai malati.

Quelle parole hanno spinto il sindaco a confidare pubblicamente la propria malattia. Un annuncio non programmato e arrivato di ‘pancia’:

“Non è stata una decisione. La cerimonia prevedeva il mio intervento da sindaco. Fino a poco prima avevo parlato dello scisma, esprimendo solidarietà alla Chiesa di Roma. Poi l’arcivescovo ha parlato della solitudine dei più fragili. È stato un impulso. Che cosa ho pensato? Che probabilmente quella sarebbe stata l’ultima volta in cui avrei parlato in chiesa nel giorno della Madonna delle Grazie: sono alla fine del mio secondo mandato da sindaco di Benevento. Così ho detto: ‘Anch’io sono malato e spero di farcela'”.

Mastella ha aggiunto che da quando è il primo cittadino di Benevento “ha dato il proprio numero di telefono a tutti” e per anni è stato cercato a qualsiasi ora del giorno da chi aveva bisogno di aiuto. “Stavolta le parti si sono invertite. Non so quante mani hanno cercato le mie. E tutti a confortarmi ricordandomi che sono sempre stato un leone”, ha spiegato.

Mastella: “Ho capito che la medicina non è una scienza esatta”

La diagnosi gli ha cambiato la prospettiva. Ma a cambiarlo ancor più è ciò che è avvenuto dopo. “Ho capito che la medicina non è una scienza esatta”, ha osservato.

“Sono una persona nota – ha continuato – conosco tanta gente e ho anche molti amici medici. Ho chiesto pareri, consigli. Ma alla fine dovrò essere io, che so poco di farmaci e pratiche chirurgiche, a scegliere se operarmi o insistere con la terapia medica. Da giovane ho insegnato filosofia all’università e ho sempre avuto un approccio razionale. Poi la vita irrompe e ti accorgi che la razionalità non basta”.

Mastella è un uomo di fede. Ma è quando guarda sua moglie Sandra, i suoi figli e i suoi nipoti che gli si accende “un attaccamento ancora più forte alla vita”. “Un attaccamento quasi morboso”, ha sottolineato.

“Una paura ce l’ho – aveva inoltre confessato Mastella nel suo intervento nella basilica -. Ho paura di morire da solo. I ricordi non bastano. E prego anche perché questo non accada. Ma credo nel potere della preghiera. Per questo ho chiesto a tutti di pregare per me”.