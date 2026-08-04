Clementino cade dal palco durante il concerto a Ischia, il video diventa virale: come sta il cantante

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il rapper Clementino è caduto dal palco durante il concerto in piazza Marina, a Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia. Il cantante si è subito rialzato e ha proseguito lo show. Il video è diventato virale e ha collezionato una quantità di reazioni. Lo stesso cantante l’ha commentato per rassicurare i fan in merito alle sue condizioni: “Tutt’appost! Sono un ninja!”, ha scritto Clementino.

Clementino caduto dal palco

Può capitare che un cantante cada dal palco. E infatti è capitato di nuovo: stavolta il malcapitato è Clementino, al secolo Clemente Maccaro.

Durante il suo ultimo concerto, il rapper ha messo un piede in fallo e in un attimo si è ritrovato per terra. Nulla di grave, fortunatamente: Clementino si è subito rialzato fra gli applausi dei fan e ha ripreso a cantare. Il video è immediatamente diventato virale su tutte le piattaforme social.

Più tardi lo stesso rapper ha commentato l’accaduto, pubblicando un commento al video proposto dal quotidiano campano Il Mattino.

“Tranquilli guagliù! Tutt’appost! Sono un ninja!”, ha scritto. “Scivolato semplicemente dalle transenne e poi rialzato subito! Grazie a tutti per l’affetto! Ci vediamo il 5 agosto a Termoli”.

Il commento di Noemi

La cantante Noemi (Veronica Scopelliti) ha commentato postando un semplice cuore. Il suo è un commento che conta, dal momento che Noemi è ancora convalescente per una brutta caduta dal palco.

A Noemi è andata decisamente peggio: ha riportato una frattura dell’acetabolo non scomposta e ha avuto bisogno di alcuni punti.

Altri commenti

Il video della caduta di Clementino ha ricevuto un’enorme quantità di commenti. Questi i più divertenti:

“Clementino featuring il volo”;

“Si è sbucciato”;

“Sta diventando una challenge?”;

“Da qui in avanti tutti i concerti sponsorizzati dalla Eminflex!”.

Cantanti caduti dal palco

Sono molti i cantanti e le cantanti che negli anni hanno fatto cadute dal palco. Di Noemi si è già detto: poche settimane fa la cantante è caduta dal palco durante il concerto di San Salvo Marina, in provincia di Chieti.

Citiamo altre famose cadute dal palco, in ordine sparso: Madonna (2015), Justin Bieber (2016), Piero Pelù (2022), Pink (2010), Robbie Williams (2014) e Lady Gaga (2019), solo per citare i nomi di alcuni artisti.