Click day per gli incentivi per le auto elettriche slitta, perché è stato rinviato e quando era previsto

Slitta la partenza degli incentivi per le auto elettriche. È stato rinviato l’avvio della piattaforma Sogei che doveva intercettare le richieste. L’edizione 2025 incontra un nuovo ostacolo dopo i ritardi. Oltre a questi, gli incentivi non piacciono né ai concessionari né ai consumatori per via dei requisiti. Dopotutto, come ha spiegato il ministro Fratin, l’obiettivo non è rendere i cittadini dipendenti dagli incentivi, ma renderli capaci di acquistare autonomamente le auto elettriche.

Rimandato il click day per gli incentivi auto elettriche

Ancora una volta l’edizione 2025 degli incentivi per l’acquisto di auto elettriche slitta. Il problema non è la ricerca di fondi, ma l’apertura della piattaforma attraverso la quale sarebbero dovute arrivare le richieste per i bonus d’acquisto.

La piattaforma Sogei sarebbe dovuta partire il 15 ottobre, ma è stato tutto rimandato a data da destinarsi. Dopo i ritardi dovuti all’attuazione del decreto 2025 sugli incentivi, arriva un ulteriore rinvio, questa volta per la piattaforma stessa.

ANSA Auto elettriche: slitta incentivo

Non è ancora stata comunicata la nuova data per l’avvio. C’è un po’ di confusione e attesa per l’avvio degli incentivi.

Il motivo del ritardo

A causare il ritardo della prima entrata in vigore dell’incentivo era il requisito che permetteva l’accesso al bonus alle persone fisiche e alle microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali, cioè le città con oltre 50.000 abitanti e le relative aree di pendolarismo.

Serviva quindi un passaggio in più: aggiornare la mappa delle aree urbane funzionali, perché quella precedente risaliva al 2011. Non era chiaro se andasse utilizzata la vecchia o una versione aggiornata, fino a metà settembre, quando è stato annunciato l’avvio dell’incentivo il 15 ottobre.

Ora il nuovo blocco. Ma al di là dei ritardi, il decreto non sembra piacere né ai concessionari né ai consumatori. Troppi paletti, e secondo il Codacons le aree urbane funzionali in Italia sarebbero 83, comprendendo 1.892 comuni e servendo così un numero di abitanti inferiore ai 33 milioni, pari al 55,8% del totale della popolazione italiana.

Come funziona il bonus per l’auto elettrica?

Nel decreto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è stato previsto un fondo per il finanziamento di un bonus all’acquisto di auto elettriche. Le risorse, pari a 597 milioni di euro, provengono dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dopo un lungo iter che ha portato all’attuazione del decreto, lo scorso 8 agosto era stato finalmente dato l’ok. La seconda fase prevedeva l’apertura della piattaforma, purtroppo rimandata. Ma come funzionava il bonus?

Potevano accedere all’incentivo tutti i cittadini con un Isee massimo di 40.000 euro, che consentiva un bonus fino a 9.000 euro. Con un Isee inferiore a 30.000 euro, il contributo poteva salire fino a 11.000 euro. In entrambi i casi era necessario rottamare la propria auto.