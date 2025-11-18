Click day per il bonus Elettrodomestici, risolti i problemi con l'app IO e il sito per inviare la domanda

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Martedì 18 novembre alle ore 7 è scattato il click day per ottenere i voucher del bonus elettrodomestici, ma ci sono stati problemi con gli strumenti attraverso cui presentare la domanda: l’app IO e il sito bonuselettrodomestici.it. Sono stati infatti segnalati messaggi di errore, difficoltà nell’accesso o nel caricamento dei contenti. Disservizi legati al fato che molti utenti si sono collegati contemporaneamente. In palio ci sono 48,1 milioni di euro, e il bonus viene concesso fino all’esaurimento del fondo.

Click day bonus elettrodomestici, problemi con l’app IO

Dalle 7 del mattino di oggi, martedì 18 novembre, l’app IO e il sito www.bonuselettrodomestici.it hanno iniziato a dare problemi a molti utenti in tutta Italia.

Molto probabilmente il down dei servizi è stato causato dal fatto che tante persone si sono collegate contemporaneamente per inviare la domanda, al fine di ottenere l’agevolazione.

iStock Il 18 novembre è il click day per il bonus elettrodomestici

Come riporta Punto Informatico, sono diversi i problemi riscontrati con l’app IO.

C’è chi ha segnalato problemi nell’accedere all’applicazione, ma le principali segnalazioni riguardano la sezione “Servizi“, dove è presente la scheda per la domanda del bonus elettrodomestici, e la procedura per inviare la domanda.

In particolare, accedendo all’area relativa al bonus elettrodomestici appare un messaggio che recita “C’è un problema temporaneo, riprova”.

La situazione

L’alto numero di accessi dovuto al click day per il bonus elettrodomestici ha messo in difficoltà i server su cui opera l’applicazione.

I tecnici si sono messi al lavoro per risolvere i problemi e poco dopo le 8 l’app IO e il sito hanno gradualmente ripreso a funzionare correttamente.

Dopo le ore 10, anche ANSA ha confermato che i due strumenti sono disponibili.

Come funziona il bonus elettrodomestici

Il bonus elettrodomestici è un contributo pensato dal governo per incentivare la sostituzione di vecchi apparecchi con modelli a più alta efficienza energetica.

Si tratta di un contributo che copre fino al 30% del costo di acquisto, fino a 100 euro per nucleo familiare, oppure fino a 200 euro per chi ha un Isee inferiore a 25.000 euro annui.

Il bonus consiste in un voucher da presentare al momento dell’acquisto ed è applicato come sconto diretto in fattura dal venditore.

Una volta ottenuto, è utilizzabile entro 15 giorni, pena annullamento.

Il bonus viene erogato in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda e fino all’esaurimento dei fondi, pari a 48,1 milioni di euro.