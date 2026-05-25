Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stata sventata una truffa da 13.200 euro ai danni di una signora di 87 anni grazie all’intervento tempestivo di una dipendente di banca e degli agenti della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nella mattinata di venerdì 22 maggio a Padova, dove la prontezza dell’operatrice di sportello dell’Intesa Sanpaolo ha permesso di bloccare il tentativo di raggiro e di evitare che la vittima perdesse i propri risparmi.

L’intervento decisivo dell’operatrice di banca

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una signora anziana si è presentata presso una filiale della Banca Intesa Sanpaolo, chiedendo di effettuare un bonifico istantaneo. La richiesta, formulata come “13 e 2” e accompagnata dalla causale “prestito infruttifero a mio nipote”, ha insospettito l’operatrice di sportello, che ha subito intuito la possibile presenza di una truffa in atto.

La dipendente, mostrando grande attenzione, ha chiesto ulteriori dettagli alla cliente, ma la donna ha insistito nel voler procedere senza fornire spiegazioni. Per prendere tempo e approfondire la situazione, l’operatrice ha coinvolto anche il direttore della filiale e ha eseguito un bonifico simbolico di 13,20 euro sull’IBAN fornito dalla signora, che poco dopo si è allontanata.

La segnalazione e l’arrivo della Polizia

Pochi minuti dopo, la stessa cliente è tornata allo sportello, ribadendo la richiesta di effettuare il bonifico di 13.200 euro. A quel punto, l’operatrice, ormai certa che si trattasse di un tentativo di truffa, ha immediatamente allertato il numero di emergenza 113. Una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta rapidamente presso la filiale.

Gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto: la donna aveva ricevuto un messaggio con richiesta di autorizzazione di pagamento e un numero da contattare in caso di dubbi. Successivamente, era stata chiamata da un uomo che si era presentato come Maresciallo, chiedendole se avesse oro, gioielli o denaro contante in casa e invitandola a effettuare il bonifico di 13.200 euro.

La dinamica della truffa e il ruolo della prevenzione

Il modus operandi seguito dai truffatori prevedeva il contatto telefonico diretto con la vittima, che veniva indotta a credere di dover aiutare un familiare in difficoltà o di dover collaborare con le forze dell’ordine. In questo caso, la richiesta di inserire come causale “prestito infruttifero a mio nipote” era stata studiata per rendere più credibile la richiesta di denaro.

Grazie alla prontezza dell’operatrice bancaria, che ha saputo riconoscere i segnali tipici di una truffa ai danni degli anziani, il tentativo è stato bloccato prima che la somma venisse trasferita. Gli agenti hanno rassicurato la signora, mettendola in guardia contro simili raggiri e invitandola a diffidare da messaggi o telefonate sospette, soprattutto se provenienti da presunti appartenenti alle forze dell’ordine.

Il riconoscimento della Polizia di Stato

Per il coraggio e la prontezza dimostrati, l’operatrice di sportello è stata ricevuta nella tarda mattinata di venerdì 22 maggio dal Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio. In segno di riconoscenza, le è stato consegnato il “Crest della Polizia di Stato”, realizzato in vetro di Murano da una storica vetreria dell’isola.

Il Questore ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Polizia di Stato e ABI (Associazione Bancaria Italiana) nella prevenzione dei reati predatori, non solo ai danni degli istituti di credito ma anche dei loro correntisti, che spesso diventano vittime di questi odiosi reati. L’episodio dimostra come la sinergia tra operatori bancari e forze dell’ordine possa essere determinante per tutelare le persone più vulnerabili, in particolare gli anziani.

IPA