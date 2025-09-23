Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto in un supermercato di Firenze nel pomeriggio del 19 settembre: una giovane di 21 anni è stata arrestata dopo essere stata sorpresa a rubare una borsetta a una cliente. L’episodio è avvenuto in via Carlo del Prete, dove la donna, insieme a due complici, è stata notata dal personale di sicurezza mentre si aggirava con fare sospetto tra i carrelli. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. L’arresto è stato convalidato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle Volanti di via Zara è scattato nel pomeriggio del 19 settembre a seguito di una segnalazione di furto in corso all’interno di un noto supermercato situato in via Carlo del Prete, nel quartiere nord di Firenze. L’allarme è stato lanciato dal personale di sicurezza, che aveva notato movimenti sospetti da parte di un uomo e due ragazze tra i clienti intenti a fare la spesa.

Il modus operandi della banda

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i tre si sarebbero mossi con estrema cautela, osservando con attenzione i carrelli e le borse degli altri clienti. L’addetta alla sicurezza ha riferito di aver visto una delle ragazze, poi identificata come una giovane di 21 anni con diversi precedenti, avvicinarsi a una donna italiana di 68 anni e sottrarle con destrezza una borsetta tipo pochette. Nel frattempo, i due complici avrebbero fatto da “palo”, coprendo i movimenti della ragazza e distraendo eventuali testimoni.

L’intervento della sicurezza e della Polizia

La scena non è però sfuggita all’occhio attento del personale di sicurezza, che è riuscito a bloccare la giovane ladra proprio mentre cercava di allontanarsi con la refurtiva ancora in mano. Gli altri due membri del gruppo, invece, sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti delle Volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno preso in consegna la 21enne e l’hanno accompagnata presso le camere di sicurezza della locale Questura.

La posizione della giovane e il ruolo della Procura

La ragazza, già nota alle forze dell’ordine per precedenti episodi simili, è stata sottoposta a controlli e identificata. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, la giovane è stata condotta davanti al giudice per la convalida della misura precautelare. Al momento, la sua posizione resta al vaglio degli inquirenti e la responsabilità dovrà essere accertata nel corso del successivo processo, come previsto dalla legge e nel rispetto della presunzione di innocenza.

La vittima e la restituzione della refurtiva

La vittima del furto, una donna italiana di 68 anni, ha potuto riottenere i suoi effetti personali grazie al tempestivo intervento del personale di sicurezza e della Polizia. L’episodio ha destato preoccupazione tra i clienti del supermercato, che hanno assistito alla scena e hanno espresso apprezzamento per la prontezza delle forze dell’ordine.

La sicurezza nei supermercati e la collaborazione con le forze dell’ordine

Il caso di Firenze riporta l’attenzione sull’importanza della vigilanza nei luoghi pubblici e sulla collaborazione tra personale di sicurezza privata e forze dell’ordine. Episodi di furto all’interno di supermercati e centri commerciali sono purtroppo frequenti, ma la sinergia tra addetti e Polizia si è rivelata ancora una volta fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità.

Le indagini proseguono

Le indagini proseguono per identificare i due complici che sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo della Polizia. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali altri responsabili.

Presunzione di innocenza e garanzie processuali

Come sottolineato anche dalla nota ufficiale della Polizia di Stato, la giovane arrestata è attualmente indagata e gode della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. La fondatezza delle ipotesi di accusa sarà valutata nel corso del processo, nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento italiano.

