Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato eseguito un arresto ai domiciliari e 230.000 euro sono stati sequestrati a seguito di un’operazione della Guardia di Finanza a Pisa, dove una donna di 58 anni è stata accusata di truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione medica. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti della presunta responsabile, che avrebbe approfittato della vulnerabilità di diversi clienti, promettendo loro aiuti magici e investimenti finanziari inesistenti.

Il modus operandi della cartomante

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale di Pisa su disposizione del G.I.P. presso il Tribunale locale, dopo una richiesta della Procura della Repubblica. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire un quadro dettagliato delle condotte della donna, che si presentava come cartomante esperta in pratiche esoteriche e divinatorie.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna, originaria di Pisa, avrebbe sfruttato la fragilità emotiva e le difficoltà economiche dei suoi clienti, molti dei quali affetti da problemi di salute o in condizioni precarie. Attraverso la promessa di rimuovere presunte “negatività” con rituali magici, tra cui il far sostare le vittime al centro di cerchi di fuoco, la cartomante riusciva a farsi consegnare ingenti somme di denaro.

Complicità e false promesse di investimenti

Le indagini hanno inoltre rivelato che la donna agiva con la complicità del proprio convivente, anch’egli pisano. Insieme, inducevano le vittime a temere pericoli immaginari e proponevano soluzioni esoteriche come unica via d’uscita. Per i clienti in difficoltà economiche, la promessa si spostava su presunti investimenti in ambito finanziario e petrolifero, garantiti da personaggi di fantasia presentati come affidabili. In realtà, tali operazioni non sono mai state realizzate.

Abuso della professione medica

Un ulteriore aspetto emerso riguarda l’esercizio abusivo della professione medica. La cartomante, infatti, si sarebbe fatta pagare anche per consultare referti, formulare diagnosi e prescrivere farmaci, utilizzando ricettari forniti da un medico compiacente e dalla sua assistente, entrambi residenti nella provincia di Firenze. Per queste condotte, oltre alla truffa aggravata, la donna è indagata anche per esercizio abusivo della professione medica, in concorso con i due soggetti fiorentini.

Il profitto illecito ricostruito dagli investigatori ammonta a circa 230.000 euro, cifra che è stata oggetto di contestazione anche dal punto di vista fiscale.

IPA