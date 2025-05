Clienti non soci e slot con sigilli violati, maxi multa e chiusura per un circolo a Cirò Marina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 6.032 euro in multe il bilancio di un controllo della Polizia a Cirò Marina, dove un titolare di circolo è stato sanzionato per irregolarità nella somministrazione di alimenti e bevande.

Controlli straordinari nel crotonese

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante i servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, sono state effettuate verifiche in 27 comuni della provincia. In particolare, a Cirò Marina, gli agenti della Polizia Amministrativa hanno eseguito un controllo presso un circolo privato.

Irregolarità e sanzioni

Il titolare del circolo, identificato come D.C., di 46 anni, è stato trovato in violazione delle norme che regolano la somministrazione di alimenti e bevande. Gli avventori, infatti, risultavano per la maggior parte non soci, eludendo così le regole vigenti. Per queste irregolarità, è stato elevato un verbale con sanzioni per un totale di 6.032 euro.

Violazione di sigilli

Durante il controllo, è stata rilevata anche la violazione di sigilli su un’apparecchiatura di videogiochi, precedentemente sequestrata e affidata in custodia al titolare da altre Forze di Polizia. Sono attualmente in corso accertamenti per deferire il titolare all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.

Provvedimenti di chiusura

Su proposta del Questore, il Sindaco di Cirò Marina ha emesso un’ordinanza di chiusura del circolo e la cessazione della somministrazione di alimenti e bevande. Provvedimenti simili sono stati adottati anche nei confronti dei titolari di due bar e di un altro circolo. Inoltre, nel Comune di Cutro, il Sindaco ha emesso ordinanze di chiusura per due bar e una gioielleria, a seguito delle violazioni riscontrate durante i controlli straordinari.

