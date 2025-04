Clima teso tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù a Domenica In: il motivo dei duri rimproveri alla figlia

Grande gelo a ‘Domenica In‘ tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. Di recente i rapporti tra le due donne si sono incrinati, come è emerso chiaramente dall’intervista nella trasmissione di Rai Uno. In particolare, la signora Orrù ha lasciato trapelare il suo forte fastidio per alcuni comportamenti assunti dalla figlia. Addirittura ha bloccato quest’ultima sul cellulare.

Domenica In, scontro tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù

Chiacchierando con Mara Venier, Gianna ha sottolineato che ha avuto “una vita di lavoro” e che si è sempre occupata dei suoi tre figli da sola dopo aver lasciato il marito.

“Scuola, sport, vacanze, ho sempre fatto in modo che facessero una bella vita. Quando Valeria è entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata”, ha dichiarato Orrù, aggiungendo di essersi pentita di aver lasciato la sua professione per seguire la figlia: “Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma, ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco. Amavo il mio lavoro, non ero una disoccupata”.

Fonte foto: ANSA Valeria Marini

Gianna ha raccontato che con il suo lavoro guadagnava bene. Poi un’altra uscita tagliente: “Sono stata vicina a Valeria? E chi se ne frega, è stato strategicamente sbagliato. L’ho aiutata molto più di quanto non si sappia. Non abbiamo litigato“.

Gianna Orrù sulla figlia: “Non approvo alcune cose”

In realtà, invece, pare che qualcosa sia successo. Orrù non avrebbe preso per niente bene alcune dichiarazioni pubbliche della figlia: “Poi non c’è più tempo per ricomporre tutto? Pazienza. Io sto zitta, le cose private devono rimanere tali. È un altro discorso se le usi sui giornali o in televisione, non lo approvo”.

La signora ha continuato ad attribuire a Valeria Marini atteggiamenti non irreprensibili: “C’è sofferenza? Allora sui giornali non ne parli. Io sono una donna profondamente onesta e seria”.

Orrù ha sostenuto poi di aver sempre rispettato il suo ruolo “senza sgomitare”, mettendosi silenziosamente dietro le telecamere, al fianco della figlia.

“Chi mi conosce lo sa. Lei invece ha reso pubbliche mie cose private. Valeria è fragile? Un’altra domanda?”, ha chiosato, con il clima dell’intervista che è andato a farsi via via più gelido.

L’appello di Valeria Marini alla madre: “Mi sblocchi sul cellulare”

“Se ho sbagliato, ti chiedo scusa. Non me ne sono resa conto. Per te, ci sono e ci sarò sempre”, si è difesa la Marini. La madre, però, non è arretrata di un millimetro. Anzi, l’ha rimbrottata nuovamente: “Le cose private non vengono messe in piazza, le ha sbandierate ovunque”,

Infine l’appello della Marini: “Mamma non ci sentiamo da settembre, mi sblocchi sul cellulare? Io ti vorrò sempre bene e ci sarò”. Chissà se Orrù sarà clemente.