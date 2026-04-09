ClioMakeUp derubata a Milano in zona Pagano, ladri portano via la borsa all'influencer: "È la seconda volta"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

ClioMakeUp “sotto shock” dopo il furto della sua borsa a Milano. La nota youtuber e influencer da milioni di follower Clio Zammatteo è stata derubata mentre era in pausa pranzo dopo uno shooting fotografico in zona Pagano, quartiere del capoluogo lombardo. A raccontarlo è stata la stessa truccatrice sui social.

Le lacrime di ClioMakeUp

La truccatrice e imprenditrice ha condiviso la sua disavventura nelle Stories del suo profilo Instagram, raccontando in lacrime di essere stata derubata.

“Sono andata al ristorante, per fare pausa dopo lo shooting, mi hanno rubato la borsa con dentro tutto. Chiavi della macchina, chiavi di casa, carta di identità, la tessera sanitaria, tutto quanto c’era dentro” ha detto con la voce rotta dal pianto e ammettendo di essere sotto shock “perché non me l’aspettavo”.

Il furto della borsa a Milano

ClioMakeUp si è poi rivolta ai suoi quasi 3 milioni e mezzo di follower su Instagram per un appello: “Quindi se vedete una borsa marrone, zona Pagano, è mia, anche solo per prendermi i miei c***o di documenti”.

In una seconda storia, Zammatteo si è successivamente ripresa mentre aspettava nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, spiegando come sia la seconda volta in cinque anni che le rubano la borsa.

Il precedente

“Spero veramente che quel bast… mi butti via le cose, anche perché c’era il portafoglio con tutte le foto, di me, le bimbe, mio nonno…” ha raccontato.

Con un video pubblicato arrivata a casa, Clio Zammatteo ha spiegato con più tranquillità ai suoi follower il dispiacere per la giornata.

“Ti senti rin******nita, a parte il fatto che la gente intorno a me mi guardava e mi diceva: ‘non è che l’hai lasciata da qualche parte?'” ha detto “nessuno si è accorto di niente, nessuno! Ho guardato tutti gli immondezzai della zona e non hanno buttato via niente, niente”.

“È una sensazione comunque bruttissima quanto ti prendono le tue robe, proprio brutta, a parte che ti senti inizialmente rin******nita perché dici ‘come è possibile che non mi sia accorta di niente'” ha raccontato “e poi inizi a pensare cosa cavolo avevi dentro: la prima volta non mi sono neanche accorta, mi hanno aperto la porta della macchina e me l’hanno presa, e quindi ho guardato dappertutto pensando io di averla persa da qualche parte e l’hanno ritrovata dopo una settimana in un fosso. Secondo me questa volta non la ritrovano, perché era più bella la borsa”.