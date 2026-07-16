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Tre persone denunciate per truffa, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, che ha portato alla luce un sofisticato sistema di clonazione di badge per ottenere ricariche gratuite alle colonnine pubbliche di auto elettriche. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia, è stata avviata a seguito di numerosi reclami presentati da clienti di Enel X S.r.l., che avevano segnalato addebiti anomali e operazioni di ricarica mai effettuate.

Le indagini e la scoperta del sistema fraudolento a Perugia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Perugia, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica.

L’attività investigativa ha preso il via dopo la denuncia di Enel X S.r.l., che negli ultimi mesi aveva ricevuto numerosi reclami da parte di clienti per addebiti relativi a ricariche presso le colonnine pubbliche, operazioni che gli utenti stessi disconoscevano.

Il modus operandi dei truffatori

Dagli accertamenti svolti dagli agenti è emerso un nuovo fenomeno criminale: i tre indagati, rispettivamente di 34 anni, 35 anni e 59 anni, avrebbero utilizzato dispositivi elettronici portatili, come apparecchi di clonazione ed emulazione di segnali radio, per intercettare e riprodurre il codice identificativo (UID) delle tessere RFID e dei badge dei legittimi utenti.

Questi strumenti, gestiti tramite smartphone, permettevano ai sospettati di avvicinarsi alle colonnine di ricarica pubbliche e far leggere al sistema il dato clonato, ottenendo così ricariche gratuite per le proprie automobili elettriche.

L’intervento della Procura e le perquisizioni

La Procura della Repubblica di Perugia, dopo aver raccolto e analizzato gli elementi a carico dei tre soggetti, ha emesso tre decreti di perquisizione, eseguiti dal personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica.

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto i dispositivi elettronici utilizzati per la clonazione e i relativi software di gestione installati sugli smartphone degli indagati. Inoltre, è stato acquisito materiale informatico di particolare interesse investigativo, che sarà utile per il prosieguo delle indagini, tuttora in corso.

Il fenomeno delle frodi informatiche e l’importanza della denuncia

L’operazione conferma il costante impegno della Polizia Postale nel contrasto ai reati di frode informatica e mette in evidenza la crescente diffusione di questo tipo di fenomeni. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi anomalia o sospetto di truffa, per consentire un intervento rapido ed efficace. Gli indagati, come previsto dalla legge, sono da considerarsi innocenti fino a una sentenza definitiva di condanna.

L’intera attività investigativa si è svolta sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Perugia, che ha coordinato le indagini e disposto le perquisizioni nei confronti dei tre sospettati. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica ha avuto un ruolo centrale nell’individuazione e nella raccolta delle prove, confermando la capacità delle forze dell’ordine di affrontare anche le nuove sfide poste dalla criminalità informatica.

IPA