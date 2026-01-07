Clotilde Sabatino, l'intervista all'attrice di Tempi Supplementari: “Io sono ancora sul ghiaccio”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono ruoli che non si interpretano soltanto: si abitano. E capita, ogni tanto, che un personaggio arrivi come un passo di danza imprevisto, difficile da controllare ma capace di aprire mondi interiori dimenticati. È il caso di Julia, allenatrice di pattinaggio artistico nel film Tempi supplementari, interpretata con intensità da Clotilde Sabatino. Una donna che ha conosciuto il successo, poi la frattura – prima fisica, poi emotiva – e che ha scelto di restare a vivere sul confine sottile tra ricordo e possibilità. Tempi supplementari, diretto da Ago Panini, è un racconto di seconde occasioni, di persone rotte che cercano una via per ricucirsi. Protagonista è Sandro (Giuseppe Zeno), ex allenatore di hockey caduto in disgrazia, che si ritrova a guidare una squadra giovanile di ragazzi con storie complicate. Sullo stesso ghiaccio allena Julia, mentore della figlia di Sandro, Thea (Bianca Baglioni), che lui non vede da anni. In questo spazio condiviso, fatto di ghiaccio e silenzi, prenderà forma un lento riavvicinamento: tra padre e figlia, tra uomo e donna, ma soprattutto tra persone e parti di sé che sembravano irraggiungibili. Il tv movie, in onda il 7 gennaio su Rai 1, è prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, con il contributo della Regione Veneto e il sostegno della Fondazione Veneto Film Commission. Ne abbiamo parlato con Clotilde Sabatino, che in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie racconta di cura, fragilità, corpi che resistono, legami che si costruiscono senza fretta… e di quel ghiaccio che, a sorpresa, può insegnare a volare.

Julia è una donna che ha imparato a vivere con una frattura, non solo fisica. Lei come si relaziona, nella vita, con i momenti in cui qualcosa si rompe? Sa accettare le crepe o tende a nasconderle?

“Credo che le cicatrici siano essenziali testimonianze di ciò che abbiamo vissuto. I Giapponesi quando riparano un oggetto, valorizzano la spaccatura riempendola con dell’oro. È un modo per renderlo unico. Non sono sempre riuscita a farlo perché ci vuole grande maestria ed esperienza, ma ci provo da sempre, e spesso è fonte d’ispirazione nel mio lavoro”.

US StoryFinders

In Tempi supplementari, Julia riversa la sua energia sulle allieve, ma fatica a dedicarsi lo stesso tipo di cura. Le è mai capitato, come attrice o come donna, di prendersi cura degli altri per non dover fare i conti con se stessa?

“Julia è innamorata del suo lavoro, rivede nelle sue ragazze l’entusiasmo degli esordi, la passione, la spinta, la luce riflessa del ghiaccio che illumina i volti di quelle giovani vite.

Julia attraverso di loro si prende cura di sé, anche se agli occhi degli altri non sembra farlo, ha cura del suo sogno che continua a vivere nelle sue allieve. Io sono una persona molto accudente, mi piace prendermi cura delle persone della mia vita. Non sento di togliere qualcosa a me stessa nel farlo, mi piace!”.

C’è una bellissima lentezza nel modo in cui Julia e Sandro si avvicinano, fatta di piccoli gesti e ascolto. In un’epoca in cui tutto corre, come si coltiva un’intimità che non ha fretta?

“Dando un ritmo alla vita diverso, concentrandosi non sulle immagini che scorrono ma focalizzandosi su quello che ci lasciano dentro”.

Il film racconta persone che cercano un posto: nello sport, nella vita, in una relazione. Lei ha mai avuto la sensazione di dover “rientrare in campo”, anche quando sembrava tardi?

“Non sono mai uscita dal campo: il mio tempo è una linea continua. Provo a vivere senza calendario, il mio tempo lo scandiscono gli eventi. Non è mai tardi: finché c’è entusiasmo e voglia di fare, c’è sempre tempo”.

Julia e Thea hanno un legame fatto più di sguardi che di regole, quasi materno ma senza forzature. Che tipo di rapporto le piacerebbe avere, o ha avuto, con le giovani donne che ha incontrato nella sua vita o sul set?

“L’empatia è alla base di qualunque tipo di rapporto, e spesso alle giovani donne che ho avuto il piacere di incontrare e che hanno avuto il desiderio di confrontarsi, ho sempre cercato di parlare come avrei voluto che qualcun altro, quando avevo la loro età, avesse fatto con me. Coltivare la complicità, scambiarsi le esperienze, farsi delle domande senza mai stancarsi di cercare le risposte, essere curiose, non accontentarsi mai”.

Il corpo, per Julia, è stato prima uno strumento, poi un limite. Che rapporto ha lei oggi con il suo corpo, con l’idea di performance, di esposizione, di vulnerabilità fisica?

“Il corpo è un tempio, diceva Ippocrate. Va trattato col massimo rispetto. Ho sempre avuto un buon rapporto col mio corpo: lo nutro, lo curo, sto attenta agli eccessi, e pratico sport. Il corpo per un attore è uno strumento, come la sua voce e bisogna preservarlo il più possibile. Siamo tutti vulnerabili, ma proprio nella vulnerabilità risiede la sfida, il tempo che passa, il vigore che pian piano lascerà il posto alla saggezza, sono cose che arriveranno, che lo si voglia o no. I più fortunati ci arrivano”.

Il ghiaccio, nel film, è sfondo e metafora: instabile, pericoloso, ma anche luogo di bellezza. Se dovesse scegliere una “superficie” che rappresenta la sua fase attuale della vita, quale sarebbe?

“Il mio incontro con il ghiaccio è molto recente. Quando mi fu comunicato che avrei interpretato Julia, immediatamente mi iscrissi a un corso di pattinaggio sul ghiaccio. Non mi era mai capitato di trovarmi ad indossare quei pattini e a sentire sotto i piedi quella fortissima sensazione di instabilità. Era una vertigine continua, il terrore di non riuscire a controllare il mio corpo su quella superficie. Una sensazione terribile. Dopo momenti di disperazione veri, imbarazzo, dopo chilometri di tentativi di rimanere in piedi, attaccata alla balaustra per non cadere, cominciai ad apprezzare il senso di libertà, e a capire la mancanza di controllo dove ti può portare. Non è solo prendersi dei rischi, è accettare di cadere, provare a rialzarsi, per riuscire a volare. Io sono ancora sul ghiaccio, per mia scelta questa volta: mi piace!”.