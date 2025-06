Cocaina al centro commerciale di Gravellona Toce, come la polizia è risalita alla spacciatrice

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una denuncia per spaccio il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Verbania. Nel pomeriggio del 23 giugno, durante un controllo di routine nei pressi del centro commerciale di Gravellona Toce, un uomo è stato fermato e trovato in possesso di una dose di cocaina acquistata da un’amica.

Il controllo e la scoperta

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una Volante della Questura di Verbania ha fermato un’autovettura con a bordo un uomo nei pressi del centro commerciale di Gravellona Toce. L’uomo, un cinquantenne residente a Verbania, si è mostrato subito nervoso e infastidito dal controllo. Alla richiesta degli agenti, ha ammesso di aver acquistato una dose di sostanza stupefacente da un’amica.

Il sequestro della sostanza

La dose, circa un grammo di cocaina, era nascosta nell’aletta parasole dell’auto. L’uomo ha consegnato spontaneamente la sostanza agli agenti, che l’hanno sequestrata amministrativamente. Di conseguenza, è stato sanzionato per uso personale di sostanza stupefacente e gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

La perquisizione domiciliare

Nel frattempo, per la donna che aveva ceduto la sostanza stupefacente è scattata una perquisizione domiciliare. Già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di spaccio, la donna convive attualmente con un compagno sottoposto agli arresti domiciliari. La perquisizione ha portato al rinvenimento di altre dosi di sostanza stupefacente già confezionate e pronte per essere cedute, oltre a un bilancino di precisione.

Le conseguenze legali

La sostanza rinvenuta è stata sequestrata e, a seguito di tali evidenze, la donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione della Polizia di Stato ha così portato alla luce un’attività illecita che coinvolgeva più persone nel territorio di Verbania.

Fonte foto: IPA