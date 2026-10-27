Cocaina consegnata dal finestrino dell'auto a Noale, 14 dosi negli slip e 6mila euro in casa: arrestato pusher
Arrestato un 22enne albanese sorpreso a vendere cocaina a Noale: sequestrate altre dosi, hashish e 6.000 euro.
Appuntamento al telefono, una sosta di pochi secondi e la dose passata dal finestrino dell’auto. Così, secondo la Polizia, lavorava un pusher di 22 anni tra le province di Treviso, Padova e Venezia. A Noale la Squadra Mobile lo ha sorpreso mentre vendeva cocaina a un cliente per 50 euro: addosso aveva altre 14 dosi, nascoste negli slip.
- Spaccio delivery a Noale, la consegna sotto gli occhi della polizia
- Cocaina negli slip e 6mila euro in casa
Spaccio delivery a Noale, la consegna sotto gli occhi della polizia
Come riporta la Polizia di Stato, il 22enne è stato individuato durante i controlli straordinari contro lo spaccio a domicilio.
Gli agenti lo hanno seguito da Loreggia, nel Padovano, fino a Noale.
Lì lo hanno visto consegnare una dose di cocaina a un acquirente, in cambio di 50 euro.
Le banconote appena incassate erano ancora addosso a lui al momento della perquisizione.
Cocaina negli slip e 6mila euro in casa
Nascoste negli indumenti intimi c’erano altre 14 dosi di cocaina, pronte per essere vendute.
La perquisizione si è poi spostata nel luogo in cui viveva, dove gli agenti hanno trovato 6mila euro in contanti, altre dosi di cocaina e dell’hashish.
Il giovane, che ha già precedenti per spaccio, è stato arrestato.
L’autorità giudiziaria di Venezia ha disposto per lui gli arresti domiciliari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.