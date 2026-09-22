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È di 20 persone arrestate e ingenti sequestri di droga il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro il traffico internazionale di stupefacenti e il traffico di migranti clandestini. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nelle prime ore di oggi in diverse province italiane, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Trento, a seguito di un’indagine avviata per contrastare lo spaccio di cocaina nel territorio trentino.

Un’operazione coordinata su scala nazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha coinvolto le province di Trento, Bolzano, Vicenza, Verona, Rovigo, Roma, Frosinone, Varese e Ragusa. I militari del Comando Provinciale di Trento, con il supporto dei reparti territoriali competenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trento. L’azione è stata richiesta dalla locale Procura Distrettuale Antimafia e ha visto impiegati 121 militari dell’Arma, oltre al 3° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Bolzano e al Nucleo Cinofili CC di Laives (BZ).

Le indagini: traffico di droga e migranti

L’indagine, avviata tra giugno 2021 e novembre 2024 dal Nucleo Investigativo di Trento, si è concentrata sul contrasto allo spaccio di cocaina nella provincia. Grazie a intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia, gli investigatori hanno ricostruito le attività di tre sodalizi criminali composti prevalentemente da cittadini stranieri, dediti al traffico di cocaina e al traffico internazionale di migranti clandestini.

Intercettazioni e sequestri: i numeri dell’operazione

L’operazione ha permesso di interrompere canali di importazione di cocaina dal Paraguay e dal Perù, attraverso la Spagna, destinati al nord Italia. Sono stati disarticolati 3 sodalizi criminali e arrestate in flagranza 7 persone (di cui 5 in Italia e 2 all’estero) per reati in materia di stupefacenti. Complessivamente, sono stati sequestrati 82 kg di cocaina, parte della quale trasformata in crack, e ricostruite oltre 1300 cessioni di droga. In Paraguay sono stati sequestrati 60 kg di cocaina, mentre in Perù 8 kg.

Modalità operative e gestione degli affari illeciti

Durante le indagini è emersa la particolare modalità di gestione dell’attività di spaccio da parte di una figura di vertice di uno dei sodalizi, che, pur detenuto in carcere, è riuscito a impartire ordini ai propri complici utilizzando un cellulare introdotto clandestinamente nell’istituto penitenziario.

Sequestro di persona a scopo di estorsione

Un episodio particolarmente grave è stato accertato nel marzo 2023 tra Verona e Trento, dove due indagati sono stati accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione nei confronti di un soggetto che aveva maturato debiti legati alla droga.

Il traffico internazionale di migranti

Le investigazioni hanno fatto emergere anche un ulteriore filone illecito, relativo al traffico internazionale di migranti. I sodali coinvolti, utilizzando autocarri noleggiati in provincia di Trento con pagamenti non tracciati, trasportavano migranti clandestini dalla Slovacchia all’Italia, passando per Ungheria e Austria. Nel dicembre 2022 in Slovacchia, 2 indagati sono stati arrestati in flagranza mentre trasportavano 15 migranti clandestini provenienti dalla Siria, che avevano pagato 700 euro ciascuno per l’ultimo tratto del viaggio.

Perquisizioni e ulteriori sequestri

Durante la fase esecutiva dell’operazione, sono state effettuate numerose perquisizioni domiciliari che hanno portato al sequestro di ulteriori 700 gr di cocaina e 70 gr di hashish.

Carabinieri