Una denuncia per maltrattamento di animali nel quartiere San Cristoforo. Inoltre si è verificato un sequestro di droga. L’intervento è stato condotto nei giorni scorsi a Catania, dove gli agenti hanno individuato e sequestrato 300 grammi di cocaina e scoperto una stalla abusiva con cinque cavalli detenuti in condizioni non idonee. Il proprietario, un 34enne catanese, è stato denunciato e sanzionato per diverse irregolarità amministrative.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, la squadra volanti motociclisti e la squadra cinofili. L’azione di controllo ha avuto luogo nel quartiere San Cristoforo, una delle aree più sensibili della città, spesso oggetto di attività di prevenzione e repressione di reati.

Il ritrovamento della droga grazie ai cani antidroga

Durante il pattugliamento di via Mulini a Vento, nei pressi di un terreno abbandonato, i cani antidroga “Maui” e “Ares” hanno segnalato la possibile presenza di sostanze illecite. Gli agenti hanno quindi proceduto a un’accurata ispezione dell’area, rinvenendo all’interno di una cisterna di plastica un sacchetto nero. All’interno sono state trovate 3 buste per il sottovuoto contenenti sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, per un peso complessivo di 300 grammi. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e sarà sottoposto ad analisi presso i laboratori della Polizia Scientifica.

Scoperta una stalla abusiva e condizioni precarie per gli animali

Nel corso dei controlli, l’attenzione degli agenti è stata attirata dalla presenza di un cavallo nei pressi del terreno. È stato quindi richiesto l’intervento della squadra a cavallo della Questura e del personale medico veterinario dell’Asp di Catania. Gli accertamenti hanno permesso di individuare altri quattro cavalli all’interno di un manufatto in lamiera, dal quale proveniva un forte odore di letame, segno di condizioni igienico-sanitarie precarie.

Denuncia e sanzioni per il proprietario

Poco dopo, sul posto è giunto il gestore della stalla, un 34enne catanese con precedenti, che ha dichiarato di essere il proprietario di tutti gli animali. L’uomo ha ammesso di non aver ancora provveduto alla registrazione dei cavalli all’anagrafe equina. Gli agenti hanno riscontrato numerose irregolarità: la stalla era priva del codice aziendale e dei requisiti minimi per il benessere degli animali, come la presenza di un beverino automatico e un’adeguata protezione dalle alte temperature estive.

Le contestazioni amministrative e il vincolo sanitario

Il medico veterinario dell’Asp ha elevato sanzioni amministrative per un totale di 17.000 euro a carico del 34enne. Le multe sono state così suddivise: 2.000 euro per la mancata vaccinazione contro l’anemia infettiva, 1.500 euro per l’assenza del codice stalla e 13.500 euro per la mancata identificazione sia del sito che degli equidi presenti. Inoltre, i cinque cavalli sono stati sottoposti a vincolo sanitario e affidati temporaneamente al proprietario, con l’obbligo di trasferirli in una struttura idonea e regolarmente registrata.

La posizione dell’indagato e la presunzione di innocenza

La Polizia di Stato ha sottolineato che, nonostante la denuncia per maltrattamento di animali, nei confronti del 34enne catanese vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli mirati alla tutela della legalità e della sicurezza pubblica nel quartiere San Cristoforo.

Il valore della collaborazione tra le forze dell’ordine

L’intervento ha visto la sinergia tra diverse specialità della Polizia di Stato e il personale sanitario dell’Asp, a conferma dell’importanza della collaborazione tra istituzioni per contrastare fenomeni di detenzione di droga e maltrattamento di animali. L’azione congiunta ha permesso non solo di sottrarre dal mercato una consistente quantità di sostanze stupefacenti, ma anche di intervenire a tutela del benessere animale.

Il contesto: San Cristoforo sotto la lente delle autorità

Il quartiere San Cristoforo di Catania è spesso al centro di operazioni di polizia, volte a contrastare fenomeni di criminalità e degrado. L’operazione degli ultimi giorni conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso questa zona, con controlli mirati e interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative vigenti.

