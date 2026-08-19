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È di cinque arresti il bilancio delle recenti operazioni della Polizia di Stato nel quadrante est della Capitale, dove sono stati colpiti rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli interventi sono stati effettuati tra i quartieri Quarticciolo e Centocelle, coinvolgendo cittadini tunisini e romeni, e sono stati resi possibili grazie a controlli mirati e indagini già in corso.

Controlli e arresti: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con un ordinario accompagnamento negli uffici per l’identificazione di un ventottenne tunisino. Il giovane, fermato insieme a tre connazionali in viale Palmiro Togliatti, è stato sottoposto a un controllo di routine che ha permesso agli investigatori di collegarlo a una rapina impropria avvenuta pochi giorni prima. Il cosiddetto “cross-check” tra i dati raccolti e le indagini già avviate ha portato al suo fermo come indiziato di delitto.

Il blitz in viale Palmiro Togliatti

Durante il servizio di controllo, gli agenti del V Distretto Prenestino e delle Volanti hanno notato movimenti sospetti di quattro cittadini tunisini. Uno di loro, alla vista delle pattuglie, ha tentato di fuggire, abbandonando un pacchetto di sigarette e spintonando gli agenti nel tentativo di sottrarsi al controllo. È stato subito arrestato. Gli altri tre, privi di documenti, sono stati accompagnati in questura per l’identificazione. Proprio in questa fase, il ventottenne è stato riconosciuto come sospettato di una rapina impropria e sottoposto a fermo.

Street dealing al Quarticciolo: arrestato un ventenne

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le attività di contrasto allo spaccio sono proseguite nel cuore del Quarticciolo. Qui, gli agenti hanno assistito a una cessione rapida di droga: un ventenne romeno è stato sorpreso mentre consegnava una bustina a un acquirente, che si è dato alla fuga. Il giovane è stato bloccato e trovato in possesso di otto involucri di cocaina e crack, oltre a 200 euro in banconote di piccolo taglio. L’arresto è scattato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Centocelle: spaccio su quattro ruote

Nel quartiere di Centocelle, l’attività di spaccio si è spostata in strada, con un uomo che incontrava i clienti salendo e scendendo da un’auto. Gli investigatori, dopo aver osservato i suoi movimenti sospetti, sono intervenuti per un controllo. Il conducente è stato trovato con un borsello nascosto negli slip, contenente 25 involucri di cocaina e crack. All’interno dell’auto sono stati recuperati oltre 400 euro in contanti e un foglio con annotazioni numeriche, ritenute riconducibili alla contabilità delle cessioni. Anche per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’ultimo arresto: dosi pronte e denaro contante

L’ultimo uomo fermato dagli agenti delle Volanti gestiva le vendite tenendo le dosi di droga sempre a portata di mano. È stato osservato mentre effettuava alcune cessioni e bloccato con oltre 180 involucri di cocaina e crack, nascosti tra le tasche e persino all’interno di una scarpa. Sequestrato anche denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Anche in questo caso, l’uomo è stato arrestato.

Il bilancio delle operazioni nella Capitale

Le operazioni condotte tra Quarticciolo e Centocelle hanno permesso di colpire duramente la microcriminalità locale, portando a cinque arresti per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato numerose dosi di cocaina e crack, oltre a somme di denaro ritenute provento delle attività illecite. Un risultato importante nell’ambito delle strategie di contrasto ai reati predatori e allo spaccio nella zona est di Roma.

IPA