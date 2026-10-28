Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una coppia è stata raggiunta da misure cautelari per spaccio di cocaina e hashish. L’uomo, detenuto nel carcere di Rieti, avrebbe continuato a dirigere l’attività usando un telefono cellulare, con l’aiuto della compagna e di altri pusher. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura dell’L’Aquila sulla base di un’indagine coordinata in una prima fase dalla Procura della Repubblica locale e poi trasmessa, per competenza territoriale, alla Procura di Rieti.

Dalle prime indagini allo spaccio in carcere

Il giudice per le indagini preliminari di Rieti ha disposto il carcere per un cittadino macedone nato nel 1988, e gli arresti domiciliari, con dispositivo di controllo, per una donna italiana nata nel 1972, residente a Giulianova.

L’inchiesta è partita dall’arresto in flagranza dell’uomo, eseguito dalla sezione Antidroga nell’ottobre del 2024 nella periferia dell’L’Aquila. Nella sua abitazione gli agenti avevano trovato 86 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per la vendita. In seguito, gli investigatori hanno ricostruito che il sospettato, prima detenuto nel carcere dell’Aquila e poi trasferito a Rieti, avrebbe continuato a gestire la vendita di cocaina e hashish attraverso un cellulare. Per farlo si sarebbe avvalso della compagna e di diversi pusher attivi nelle province dell’Aquila e di Teramo.

Gli investigatori hanno raccolto indizi a carico dei due per detenzione e cessione di stupefacenti in concorso, con l’aggravante della recidiva. Tra febbraio e maggio 2025 la coppia avrebbe venduto droga a 11 acquirenti, con cessioni a L’Aquila, Teramo, Giulianova e Martinsicuro. Nel maggio 2025 l’uomo avrebbe inoltre ceduto stupefacenti anche all’interno del carcere di Rieti. Il pagamento sarebbe avvenuto attraverso ricariche Western Union effettuate dai parenti dei detenuti.

Il telefono usato da altri detenuti nel carcere di Rieti

Prima che il dispositivo venisse sequestrato, nel settembre 2025, l’uomo lo avrebbe messo a disposizione di 9 detenuti, che lo avrebbero utilizzato per telefonate personali. Per loro è scattata l’indagine per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di persone detenute, reato previsto dall’articolo 391 ter del codice penale.

L’attività ha portato anche alla denuncia alle autorità giudiziarie competenti di 14 persone di diverse nazionalità, per detenzione e cessione di stupefacenti. Secondo gli accertamenti, avrebbero fornito droga alla coppia o partecipato ad altre cessioni a Martinsicuro, Giulianova, Teramo e L’Aquila. Due di loro erano già stati arrestati in flagranza nell’aprile 2025, rispettivamente a Teramo e nell’L’Aquila, nel corso delle indagini e a riscontro dell’attività di spaccio.

IPA