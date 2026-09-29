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È stato eseguito un arresto dalla Polizia di Stato nei quartieri Salario-Parioli, a Roma. Un trentanovenne romano è stato fermato e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che gli investigatori hanno ricostruito una complessa rete di distribuzione della droga nei quartieri più esclusivi della Capitale.

Le indagini e la scoperta della rete

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è partita lontano dalle consuete piazze di spaccio di Roma. Gli agenti della VI sezione della Squadra Mobile, notando movimenti sospetti di un uomo a bordo di uno scooter nella zona Salario-Parioli, hanno deciso di monitorarne gli spostamenti. Il controllo ha permesso di trovare in suo possesso tre dosi di cocaina, due pezzi di hashish e oltre 400 euro in contanti.

Un mazzo di chiavi trovato nelle tasche dell’indagato e alcune dichiarazioni ritenute poco credibili hanno spinto gli investigatori ad approfondire le indagini. Gli elementi raccolti hanno portato a due appartamenti, uno situato nella zona dei Monti Tiburtini e l’altro nel quartiere Nuovo Salario.

Il denaro nascosto e la base operativa

La prima perquisizione ha riguardato l’abitazione indicata come residenza dall’uomo e la relativa cantina. Sebbene non siano state trovate tracce di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno rinvenuto 1.400 euro in contanti e un foglio manoscritto con annotazioni numeriche. Questi elementi hanno rafforzato il sospetto che il vero centro dell’attività di spaccio fosse altrove.

Il sequestro della droga e la struttura logistica

Gli accertamenti successivi hanno condotto gli investigatori nel quartiere Nuovo Salario, dove è stato scoperto il cuore della filiera. All’interno di un appartamento formalmente intestato a un familiare, sono stati sequestrati otto panetti di hashish, tre involucri contenenti complessivamente circa 250 grammi di cocaina, dosi già pronte per la vendita e un kit per il taglio, la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

La ricostruzione della rete e l’arresto

Le indagini hanno permesso di ricostruire una struttura logistica articolata: il covo per lo stoccaggio della droga al Nuovo Salario, il deposito del denaro ai Monti Tiburtini e l’area delle consegne tra le strade del Salario-Parioli. Al termine degli accertamenti, per il trentanovenne sono scattate le manette e l’accompagnamento a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La Magistratura ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

ANSA