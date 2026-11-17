Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due presunte organizzazioni criminali dedite al traffico di cocaina sono state colpite da misure cautelari a Catania. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza nei confronti di 9 soggetti: 8 persone sono state condotte in carcere e 1 persona è stata posta ai domiciliari. Disposta anche la custodia in un istituto penale minorile per un indagato minorenne; altre 8 persone saranno interrogate nei prossimi giorni.

Traffico di cocaina: le indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta su disposizione della Procura distrettuale e le misure sono state emesse dal Gip del Tribunale di Catania. L’attività investigativa, svolta nel 2024 dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile con intercettazioni e accertamenti sul campo, avrebbe ricostruito l’attività dei due gruppi e i loro canali di rifornimento dalla Calabria. Gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

Il primo sodalizio, secondo l’ipotesi investigativa, era guidato da un trentottenne che avrebbe conquistato il mercato puntando su prezzi competitivi. La cocaina, trasportata dalla Calabria da un corriere di 52 anni, sarebbe arrivata soprattutto di notte: tra i luoghi di consegna figurano un’area di servizio sulla Tangenziale Ovest e l’Interporto. La droga veniva poi stoccata e preparata in immobili di viale Bummacaro, via Cronato e via Grotte Bianche. Un cinquantatreenne avrebbe rifornito clienti a Siracusa, Mascali, Caltanissetta e Canicattì; un sessantenne si sarebbe occupato delle consegne in città. Le intercettazioni avrebbero documentato l’uso di diversi nomi in codice per la cocaina.

Prezzi e rifornimenti

Il presunto capo avrebbe sostenuto che a determinare gli affari fossero qualità e prezzo, pur riconoscendo il controllo della criminalità organizzata sul settore. Gli indagati avrebbero parlato di acquisti a 30.000 euro al chilo, prima di un rincaro attribuito ai sequestri di stupefacenti nel porto di Gioia Tauro. Nelle conversazioni sarebbero stati confrontati i canali calabresi, spagnoli e olandesi, e discussa la crescita dei gruppi albanesi, apprezzati per l’efficienza delle consegne.

La piazza di spaccio a Campo di Mare

Un secondo gruppo sarebbe nato quando un trentaduenne, prima acquirente della prima rete, avrebbe provato a subentrare nei contatti commerciali. La presunta organizzazione operava nel villaggio di Campo di Mare, in un appartamento vicino a via Musino e via Mendotto e in una roulotte usata come deposito. La piazza avrebbe venduto, senza interruzioni, cocaina, crack, marijuana e hashish. Cinque persone sarebbero state incaricate di vendite e consegne, tra loro due giovanissimi e un minorenne, che avrebbe recuperato le dosi dai nascondigli e servito i clienti.

Il 22 maggio 2024 un blitz nell’area portò al sequestro di quantitativi definiti ingenti di droga e di materiale per confezionare le dosi. L’attività, secondo gli investigatori, riprese il giorno seguente, dopo una breve interruzione e l’arrivo di una nuova fornitura.

Sequestrata una villa

La Procura ha inoltre ottenuto il sequestro preventivo di una villa con piscina a San Giovanni Galermo, ritenuta riconducibile al presunto capo del primo gruppo. Comprata nel 2021 per 100.000 euro, sarebbe stata ristrutturata con lavori da 1,5 milioni di euro, spesa giudicata sproporzionata rispetto alle disponibilità ufficiali dell’indagato e attribuita dagli inquirenti ai proventi del traffico di cocaina.