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È di 9 arresti e 36 persone indagate il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato di Piacenza, che ha colpito una pericolosa organizzazione criminale dedita allo spaccio di cocaina e ad altri gravi reati. L’operazione, scattata all’alba, è stata condotta dopo una lunga indagine che ha permesso di ricostruire la struttura e le attività del gruppo, composto prevalentemente da cittadini tunisini e con ramificazioni internazionali.

Le indagini e la struttura dell’organizzazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine della Squadra Mobile di Piacenza ha avuto inizio nel 2025, grazie a una capillare attività di contrasto dello spaccio al dettaglio di stupefacenti in città. Le forze dell’ordine hanno utilizzato presidi tecnologici e raccolto segnalazioni dei cittadini tramite il sistema YouPol, risalendo così a un’utenza mobile utilizzata dagli assuntori di droga.

Attraverso questa utenza, collegata a un call center attivo in Tunisia, gli acquirenti venivano indirizzati agli spacciatori, che raggiungevano a bordo di auto a noleggio o monopattini elettrici, dopo aver condiviso la posizione tramite Google Maps. L’utenza dello spaccio era riconoscibile anche per l’immagine del profilo, che ritraeva attori vestiti di rosso.

Un sistema di comunicazione innovativo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il call center non serviva solo per coordinare le vendite, ma anche per pubblicizzare l’arrivo di nuove partite di droga tramite i social network. Gli acquirenti venivano costantemente aggiornati sulle novità, rendendo il sistema di spaccio particolarmente efficiente e difficile da intercettare.

Ruoli e gerarchie interne

Al vertice dell’organizzazione vi era un soggetto che, insieme a diversi luogotenenti, si occupava della logistica, dei rifornimenti, della riscossione dei proventi e del reperimento di alloggi per i cosiddetti “cavallini”. Il capo gestiva anche le lamentele dei clienti e manteneva il controllo delle zone di spaccio, ricorrendo alla violenza per difendere il territorio da venditori concorrenti. Chi lasciava il gruppo per mettersi in proprio veniva punito attraverso un vero e proprio potere disciplinare interno.

Intimidazioni e violenza

La capacità intimidatoria del gruppo era ben nota: in una conversazione intercettata, il capo ha dichiarato di aver fatto pestare un ex membro, mentre un luogotenente ha accoltellato e sfregiato in volto un rivale durante una disputa per il controllo delle piazze di spaccio. Questi episodi confermano la pericolosità dell’organizzazione e la sua propensione all’uso della violenza come strumento di controllo.

Sequestri e tentativi di fuga

Nel corso delle indagini, la Polizia ha sequestrato una vettura di grossa cilindrata al vertice dell’organizzazione, durante un’operazione avvenuta a dicembre 2025 presso il porto di Genova, mentre il capo, privo di patente, stava per imbarcarsi per la Tunisia.

Arresti e strategie di elusione

Nel corso delle attività investigative sono stati effettuati 12 arresti in flagranza, con gli spacciatori che spesso hanno opposto violenza per sottrarsi ai controlli. Nonostante questi arresti, l’organizzazione ha continuato a operare, adottando nuovi stratagemmi per eludere le forze dell’ordine: sono state ridotte le dosi da spacciare ai venditori al dettaglio e le comunicazioni sono state spostate su canali protetti da cifratura end-to-end.

Dimensione internazionale e traffici illeciti

L’organizzazione aveva una dimensione transnazionale, con solidi collegamenti con la Tunisia, da dove venivano smistati gli ordini, e contatti anche con la Spagna e la Francia. Durante i controlli più recenti, è emerso che il gruppo aveva iniziato a dotarsi di armi, utilizzabili anche per attività di intimidazione.

Un altro aspetto emerso dalle indagini riguarda la disponibilità di canali per il procacciamento di documenti falsi e l’organizzazione di matrimoni fittizi. Diversi membri del gruppo, già legati sentimentalmente ad altre persone, hanno contratto matrimonio con donne tossicodipendenti residenti in province limitrofe, al fine di ottenere un regolare permesso di soggiorno in Italia. L’organizzazione era in grado di procurare sia il coniuge che i testimoni per queste celebrazioni, con un tariffario di 12.000 euro per ogni matrimonio.

Bilancio dell’operazione e stato del procedimento

Le indagini sono state recepite dall’Autorità Giudiziaria, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i 9 principali membri dell’organizzazione. I 12 spacciatori arrestati in flagranza sono invece perseguiti in procedimenti penali paralleli per quanto accertato a loro carico. In totale, sono 36 le persone indagate nell’ambito di questo procedimento.

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga e alle attività criminali nella città di Piacenza, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata.

IPA