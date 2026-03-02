Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un deferimento, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Sonnino (Latina), dove un uomo di 45 anni è stato fermato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Contestualmente, un 47enne di Pontinia è stato denunciato per favoreggiamento. L’intervento è stato effettuato durante un controllo nei pressi dell’abitazione del 45enne, già sottoposto a misura cautelare.

Operazione dei Carabinieri: i fatti secondo la nota ufficiale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri l’arresto è avvenuto a Sonnino (Latina) durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno sorpreso il 45enne mentre cedeva un involucro sospetto a un uomo di 47 anni residente a Pontinia, già noto alle forze dell’ordine.

Alla vista dei Carabinieri entrambi hanno tentato di disfarsi di ciò che avevano con sé, ma i militari sono riusciti a recuperare una confezione contenente 5 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3,5 grammi.

Le accuse e i provvedimenti adottati

Il 45enne, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per reati specifici, è stato arrestato in flagranza per spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma clandestina e di arma comune da sparo con matricola abrasa.

Il 47enne di Pontinia è stato invece deferito in stato di libertà per favoreggiamento, avendo negato l’acquisto della sostanza stupefacente.

Perquisizioni e sequestri: il materiale rinvenuto

Durante la perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’arrestato i Carabinieri hanno trovato nella cucina dell’abitazione un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Nella soffitta è stata rinvenuta una scatola contenente una pistola a tamburo con matricola abrasa smontata, una pistola semiautomatica priva di matricola, anch’essa smontata, due percussori, due molle e quattro canne di vario calibro, tutte prive di matricola e non appartenenti alle armi già trovate.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro per ulteriori accertamenti, sia sulla sostanza stupefacente che sulle armi e le loro componenti.

Le fasi successive e la posizione degli indagati

Al termine delle formalità di rito il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

