Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state arrestate e una denunciata nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Matera. Gli arrestati, tra cui due cittadini albanesi, padre e figlio, sono stati raggiunti da ordini di carcerazione per traffico di sostanze stupefacenti e spaccio, reati commessi tra il 2019 e il 2020. L’operazione ha portato anche al sequestro di ingenti somme di denaro e di cocaina.

Padre e figlio arrestati a Matera

La Squadra Mobile di Matera ha dato esecuzione a tre ordini di carcerazione nei confronti di soggetti già condannati per reati legati al traffico di droga.

I fatti contestati risalgono agli anni 2019 e 2020, periodo durante il quale gli indagati avrebbero gestito attività di spaccio e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Padre e figlio tra i destinatari dei provvedimenti

Tra le persone raggiunte dai provvedimenti figurano due cittadini albanesi, padre di 60 anni e figlio di 32 anni. Entrambi sono stati ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di numerose violazioni in materia di spaccio.

Le indagini hanno permesso di ricostruire il loro coinvolgimento in un’organizzazione dedita alla distribuzione di droga nella zona di Matera.

Denaro e cocaina trovati nelle abitazioni

Durante le operazioni la Polizia ha effettuato diverse perquisizioni personali e domiciliari. Presso l’abitazione dei due cittadini albanesi sono stati trovati e sequestrati 47.710 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Inoltre, addosso al 32enne è stata rinvenuta un’ulteriore somma di 2.680 euro, anch’essa sottoposta a sequestro.

Le attività investigative sono proseguite con una perquisizione in un altro immobile utilizzato da uno dei due arrestati, dove sono stati scoperti e sequestrati circa 20 grammi di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.

Un giovane italiano coinvolto nell’attività di spaccio

All’interno dell’appartamento perquisito è stato identificato anche un cittadino italiano di 19 anni, inizialmente estraneo ai provvedimenti restrittivi. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno però evidenziato elementi che lo collegavano, insieme al 32enne albanese, all’attività di spaccio. Nella sua disponibilità è stata trovata la somma di 3.400 euro in contanti.

Per questi motivi, il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Conclusione dell’operazione e conseguenze per gli indagati

I due cittadini albanesi sono stati associati alla locale Casa Circondariale di Matera, mentre il 19enne italiano dovrà rispondere della denuncia a suo carico. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga e allo spaccio nel territorio.

IPA