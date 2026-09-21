Cocaina e quasi 7mila euro in casa a Cervinara vicino ad Avellino, arrestato un uomo di 37 anni incensurato

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È di un arresto e di un ingente sequestro di droga e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia a Cervinara. Un uomo di 37 anni è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di cocaina e materiale per il confezionamento, oltre a quasi 7mila euro in contanti. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

L’operazione della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato portato a termine dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara, che hanno agito sotto la direzione della Procura della Repubblica di Avellino. L’obiettivo era quello di intensificare i controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, una delle principali emergenze del territorio.

Il fermo e la perquisizione

Il protagonista della vicenda è un uomo di 37 anni, residente a San Martino Valle Caudina e incensurato. Durante l’operazione, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare, che ha permesso di rinvenire 23 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale in cellophane, tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Inoltre, sono stati trovati 6.870 euro in banconote di vario taglio, dei quali l’uomo non ha saputo fornire una spiegazione plausibile riguardo la provenienza.

Il sequestro e le misure cautelari

Tutto il materiale scoperto durante la perquisizione è stato sottoposto a sequestro dalle forze dell’ordine. Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto davanti al G.I.P. presso il Tribunale di Avellino. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione dell’indagato a San Martino Valle Caudina.

IPA