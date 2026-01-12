Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato e gli sono stati sequestrati 13 grammi di cocaina in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Battipaglia, in provincia di Salerno. Il soggetto, di nazionalità marocchina, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre una donna brasiliana è stata segnalata per uso personale di droga. L’intervento è avvenuto il 9 gennaio 2026 dopo un’attività di osservazione da parte degli agenti.

Arrestato un uomo a Battipaglia

L’operazione si è svolta a seguito di un’attenta attività di monitoraggio da parte degli agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia. Gli agenti hanno fermato l’uomo all’ingresso della sua abitazione, dove si trovava in compagnia di una donna di nazionalità brasiliana.

Durante il controllo la donna è stata trovata in possesso di 1,60 grammi di cocaina contenuti in un involucro. Gli agenti hanno poi esteso la perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo. In cucina hanno scoperto circa 13 grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Arresti domiciliari per l’uomo

Alla donna è stato contestato l’uso personale di droga mentre per l’uomo è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno l’indagato è stato sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, in attesa della convalida.

Il contesto dell’intervento a Battipaglia

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, che la Polizia di Stato porta avanti sul territorio. Il sequestro di 13 grammi di cocaina e il materiale per il confezionamento rappresentano un ulteriore risultato nella lotta contro il traffico di droga nella zona di Battipaglia.

