Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Belluno contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona di Auronzo di Cadore. Nel pomeriggio del 5 luglio, sono stati fermati un cittadino argentino e due giovani italiani, accusati di detenzione di droga e coinvolti in un’attività di spaccio che aveva destato l’attenzione delle forze dell’ordine nelle ultime settimane.

Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata dopo diverse segnalazioni che indicavano la presenza di un’attività di spaccio nella zona di Auronzo di Cadore. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Belluno avevano avviato un servizio di osservazione e controllo, durato un paio di settimane, per monitorare i movimenti dei sospettati.

I protagonisti dell’arresto

Le persone finite in manette sono un uomo di nazionalità argentina, nato nel 1968, e due giovani italiani, un ragazzo e una ragazza originari di Belluno, rispettivamente nati nel 1991 e nel 2004. La ragazza, in particolare, risultava già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Il controllo e il sequestro

Nel pomeriggio di sabato, gli agenti hanno fermato i due giovani a bordo di un’auto nei pressi dell’abitazione che condividevano con il cittadino argentino. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di 14 grammi di cocaina e 3 grammi di eroina, sostanze che hanno confermato i sospetti degli investigatori sulla loro attività di spaccio.

La perquisizione domiciliare

La successiva perquisizione presso l’abitazione dei tre ha permesso di rinvenire e sequestrare materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e mannitolo, una sostanza comunemente impiegata per il taglio della cocaina. Questi elementi hanno rafforzato il quadro accusatorio nei confronti dei fermati, evidenziando la presenza di una vera e propria organizzazione dedita al traffico di droga.

Le misure cautelari

Dopo la convalida dell’arresto, i tre sono stati tradotti in carcere. L’Autorità Giudiziaria ha successivamente disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa dei prossimi sviluppi dell’indagine.

Il contesto: la lotta allo spaccio nel territorio bellunese

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico di stupefacenti che interessa l’intera provincia di Belluno. Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree considerate più a rischio, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini e monitorando attentamente i movimenti sospetti. L’arresto dei tre soggetti rappresenta un importante risultato nella lotta contro il crimine legato agli stupefacenti.

Le reazioni della comunità

L’operazione ha suscitato reazioni positive tra i residenti di Auronzo di Cadore, che da tempo segnalavano episodi riconducibili allo spaccio di droga nella zona. Le autorità hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire e contrastare il traffico di sostanze illecite.

Prossimi passi dell’indagine

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per individuare possibili complici o canali di approvvigionamento della droga. Gli inquirenti non escludono che il gruppo potesse essere parte di una rete più ampia attiva nel territorio di Belluno.

IPA