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Un titolare di un bar è stato denunciato a Bergamo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Inoltre è scattato il provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni. La misura è stata notificata oggi, dopo che ieri, 6 agosto 2026, sono stati effettuati i controlli che hanno portato alla scoperta della droga e di denaro ritenuto provento di spaccio.

La scoperta della droga nel bar di zona Campagnola

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di vigilanza sui locali pubblici, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza urbana e prevenire fenomeni di illegalità. Gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Bergamo, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine, hanno eseguito una serie di verifiche amministrative presso diversi esercizi della città.

Durante uno di questi controlli, effettuato in un bar situato nella zona Campagnola, gli operatori hanno identificato gli avventori presenti e hanno proceduto a un’ispezione approfondita dei locali. Nel magazzino sottostante il bar sono stati rinvenuti tre involucri di cellophane contenenti cocaina. Successivamente, la perquisizione si è estesa al contenitore dei rifiuti dietro il bancone, dove sono stati trovati altri undici involucri della stessa sostanza.

Sequestrati droga e denaro contante

In totale, gli agenti hanno sequestrato 14 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 11,97 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente, sono state trovate e sequestrate due mazzette di denaro contante, rispettivamente di 660 euro e 335 euro, considerate dagli investigatori come provento dell’attività di spaccio all’interno del locale.

Denuncia e sospensione della licenza

Al termine degli accertamenti, il titolare dell’esercizio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’immediata istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Bergamo ha permesso al Questore di adottare un provvedimento di sospensione della licenza, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La sospensione dell’attività è stata disposta per 15 giorni e notificata oggi dagli operatori della Polizia di Stato al titolare del bar.

L’attività della Polizia di Stato di Bergamo continuerà con controlli costanti sul territorio e nei pubblici esercizi, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, garantire il rispetto delle normative vigenti e tutelare la sicurezza dei cittadini.

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