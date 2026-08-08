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È stato eseguito un arresto e 23 grammi di cocaina sono stati sequestrati a Udine nella mattinata di mercoledì 5 agosto 2026. Un cittadino pakistano di 28 anni è stato fermato e arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona periferica ovest della città, dopo aver tentato la fuga e aver cercato di disfarsi della droga.

Operazione antidroga nella periferia ovest

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante un servizio specifico finalizzato a contrastare il traffico illegale di sostanze stupefacenti nelle aree periferiche di Udine. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi rapidamente a piedi. Durante la fuga, il sospettato si è liberato di due involucri: uno è finito in un canale, mentre l’altro è stato gettato tra alcuni arbusti.

Soltanto uno dei due involucri è stato recuperato dagli agenti. All’interno del sacchetto sono state trovate 4 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio, oltre a un ulteriore “sasso” di cocaina. Il peso complessivo della sostanza sequestrata ammonta a 23 grammi. Il ritrovamento conferma l’ipotesi degli investigatori circa la presenza di attività di spaccio nella zona.

L’arresto e le misure cautelari

L’uomo fermato è risultato essere un cittadino pakistano di 28 anni, senza alcuna fonte lecita di reddito. Dopo il fermo, è stato arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso il carcere cittadino di Udine. Nella mattinata successiva, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Udine ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo e prevenzione del traffico di droga nelle aree periferiche della città. Le forze dell’ordine, attraverso servizi mirati e attività di monitoraggio, puntano a contrastare il fenomeno dello spaccio al dettaglio, che rappresenta una delle principali fonti di degrado e insicurezza urbana.

IPA