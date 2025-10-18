Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini italiani sono stati arrestati a Roma per spaccio di cocaina, dopo essere stati scoperti a trasportare la droga nascosta sotto il telaio dell’auto grazie a calamite. L’operazione, condotta dai Falchi della Squadra Mobile, è avvenuta nella zona di Prima Porta, dove i sospetti erano monitorati da tempo per movimenti ritenuti anomali.

Operazione della Polizia di Stato nella Capitale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’azione investigativa si è concentrata nel cuore della Capitale, dove le modalità di spaccio si sono fatte sempre più ingegnose. Gli agenti hanno individuato due uomini, un quarantaquattrenne e un sessantaduenne, entrambi italiani, che utilizzavano un sistema di occultamento sofisticato per trasportare la cocaina: la sostanza era fissata con calamite invisibili sotto il telaio dell’automobile, rendendo difficile il rinvenimento durante eventuali controlli.

Le indagini e l’arresto

La coppia era attiva a Roma nella zona di Prima Porta, dove era stata notata dagli investigatori per una serie di movimenti sospetti. Dopo un’attenta attività di osservazione, i Falchi della Squadra Mobile sono intervenuti, fermando i due uomini e procedendo con un controllo accurato del veicolo. L’attenzione degli agenti ha permesso di scoprire il nascondiglio ingegnoso, che consentiva ai sospettati di recuperare facilmente la droga senza lasciare tracce all’interno dell’abitacolo.

Il sequestro della droga

Una volta individuato il nascondiglio, gli agenti hanno recuperato 17 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio. Il quantitativo sequestrato conferma la destinazione della sostanza allo spaccio nella zona di Prima Porta.

