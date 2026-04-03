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Eseguito un arresto a Frosinone. Un cittadino albanese di circa 30 anni è stato fermato nella giornata di ieri per traffico di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso con quasi 80 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento della droga. L’intervento è stato effettuato a seguito di un’attività info-investigativa che ha portato gli agenti a monitorare i movimenti dell’uomo, ospite di un b&b della città.

Le indagini e la scoperta della presenza sospetta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie a un’attenta attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Frosinone insieme al personale del Commissariato di P.S. di Sora. Gli agenti sono venuti a conoscenza del fatto che un cittadino albanese, già noto per precedenti legati allo spaccio, soggiornava presso una struttura ricettiva della città volsca. Le informazioni raccolte hanno fatto emergere sospetti sulla sua attività illecita, in particolare per quanto riguarda la vendita di sostanze stupefacenti.

L’osservazione e i movimenti sospetti

Gli agenti hanno quindi avviato un servizio di osservazione, riscontrando che il sospettato, effettivamente domiciliato presso il b&b, effettuava numerosi spostamenti in auto verso diversi punti della città. Tali movimenti, secondo gli investigatori, erano compatibili con un’attività di spaccio a domicilio, ovvero la consegna diretta della droga ai clienti, una modalità sempre più diffusa per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

La perquisizione e il sequestro della droga

Alla luce degli elementi raccolti, la Polizia ha predisposto un servizio mirato per eseguire una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’uomo. All’interno della stanza del b&b, sopra un ripiano dello scaffale e avvolto in un asciugamano colorato, è stato trovato un barattolo di vetro trasparente. All’interno, gli agenti hanno rinvenuto 2 involucri in cellophane contenenti cocaina, rispettivamente del peso di 40 grammi e 39 grammi lordi. Oltre alla droga, sono stati sequestrati materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e denaro contante per un totale di 2245 euro.

Il controllo dell’autovettura e ulteriori sequestri

La perquisizione è stata estesa anche all’autovettura in uso al cittadino albanese. All’interno del vano portaoggetti anteriore, gli agenti hanno trovato un ulteriore involucro, confezionato in modo analogo ai precedenti, contenente cocaina per un peso di 0,57 grammi. Tutto il materiale rinvenuto, compresa l’autovettura e il telefono cellulare dell’uomo, è stato sottoposto a sequestro.

L’arresto e la custodia cautelare

Al termine delle formalità di rito, il cittadino albanese è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Cassino, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione rappresenta un ulteriore colpo inferto dalle forze dell’ordine al traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Frosinone.

IPA