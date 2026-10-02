Cocaina nascosta in un calzino a Perugia, denunciato un giovane con oltre 11 grammi di droga

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Un giovane denunciato e di oltre 11 grammi di cocaina sequestrati a Perugia. Il ragazzo, classe 2004, è stato fermato durante un controllo di routine e trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Il controllo e la scoperta della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i consueti servizi di pattugliamento del territorio da parte delle volanti. Gli agenti hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi con atteggiamento sospetto, probabilmente nel tentativo di evitare un controllo.

La perquisizione e il sequestro

Fermato dagli agenti, il 22enne ha deciso di collaborare spontaneamente, consegnando un calzino nascosto nella tasca dei pantaloni. All’interno sono stati trovati tredici involucri in cellophane contenenti una sostanza polverosa. Gli accertamenti della Polizia Scientifica hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo di oltre 11 grammi.

Il denaro e la denuncia

La perquisizione è stata poi estesa anche al veicolo utilizzato dal giovane. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti 140 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti, il ragazzo è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura.

Le conseguenze per il giovane

Al termine delle procedure di rito, il 22enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sia la droga che il denaro sono stati sottoposti a sequestro dagli agenti. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portate avanti dalla Polizia di Stato a Perugia.

IPA