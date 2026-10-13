Cocaina nascosta nel poggiatesta dell’auto a Perugia: arrestato un 26enne, quanta droga è stata trovata

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Aveva 19 involucri di cocaina nascosti nel poggiatesta dell’auto e 270 euro in contanti. Un 26enne è stato arrestato a Perugia dopo un controllo della Polizia di Stato in via Manzoni. La sostanza, per un peso complessivo superiore a 9 grammi, è stata identificata dalla Polizia Scientifica. Il giovane è stato accompagnato in Questura e trattenuto in attesa del giudizio direttissimo.

Il controllo in via Manzoni a Perugia

Come riferisce la Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante gli ordinari servizi di controllo del territorio svolti dalle Volanti a Perugia.

Gli agenti hanno notato un’auto sospetta in via Manzoni e hanno deciso di fermarla per verificare la posizione del conducente, un giovane nato nel 2000.

Alla richiesta di esibire i documenti, il 26enne ha manifestato una forte agitazione, circostanza che ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo con una perquisizione personale e del veicolo.

La cocaina nascosta nel poggiatesta

La perquisizione ha permesso di trovare 19 involucri contenenti una sostanza polverosa, occultati all’interno del poggiatesta sul lato del passeggero.

Gli accertamenti eseguiti dal personale della Polizia Scientifica hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo superiore a nove grammi.

Nel corso delle verifiche sono stati inoltre trovati 270 euro in contanti. Il denaro è stato sequestrato insieme alla sostanza stupefacente.

IPA