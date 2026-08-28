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È di un arresto e due espulsioni il bilancio delle recenti operazioni della Polizia di Stato a Rimini e Riccione, dove un cittadino albanese è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente espulso dal territorio nazionale. Un secondo provvedimento di espulsione ha riguardato un cittadino marocchino, già destinatario di analogo ordine, rintracciato dalla Polizia Locale di Riccione.

Operazione della Squadra Mobile: arresto e sequestro di cocaina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Rimini ha arrestato, il 24 agosto 2026, un cittadino albanese colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, appena arrivato in Italia da dieci giorni per motivi turistici, è stato trovato in possesso di dodici dosi di cocaina, nascoste all’interno del supporto del quadro contachilometri dell’auto che utilizzava.

Espulsione immediata dopo l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, a seguito dell’arresto, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha applicato l’articolo 86 del D.P.R. 309/1990, che prevede l’espulsione immediata dello straniero colto in flagranza di reato e il suo accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è stato eseguito con accompagnamento coattivo da parte degli agenti della Polizia di Stato, che hanno scortato il cittadino albanese fuori dal territorio nazionale.

Espulsione di un cittadino marocchino a Riccione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare, l’Ufficio Immigrazione ha eseguito anche l’espulsione di un cittadino marocchino, rintracciato sul territorio nazionale da personale della Polizia Locale di Riccione. Gli accertamenti hanno evidenziato che lo straniero era già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Rimini, con misure alternative disposte dal Questore, alle quali non aveva ottemperato.

Accompagnamento alla frontiera e collaborazione tra forze di polizia

L’espulsione del cittadino marocchino è stata portata a termine con accompagnamento alla frontiera da parte di personale di scorta della Questura di Rimini e della 8° Zona Polizia di Frontiera di Pisa. L’operazione ha visto la collaborazione tra diverse articolazioni delle forze dell’ordine, a conferma della costante attenzione verso il controllo del territorio e la sicurezza pubblica.

IPA