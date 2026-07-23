Cocaina nascosta nell'orecchio, 42enne arrestato a Milano

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È stato eseguito un arresto a Milano, dove un cittadino italiano di 42 anni con precedenti è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato individuato e bloccato nella serata di lunedì, nell’ambito di un’attività di controllo antidroga condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia.

Operazione antidroga nella zona nord della città

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nella serata di lunedì, intorno alle 19. Gli agenti, impegnati in servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato il 42enne mentre si trovava a bordo di un’auto nella zona di Affori. Insospettiti dai suoi movimenti, i poliziotti hanno deciso di seguirlo, monitorando ogni suo spostamento.

Il pedinamento ha condotto gli agenti fino a via Carli, dove il sospettato si è fermato con la propria vettura. In quel momento, è stato avvicinato da un uomo in bicicletta, con il quale ha effettuato uno scambio rapido. Gli operatori della Polizia, appartenenti al Commissariato di via Schiaparelli, hanno subito fermato il presunto acquirente, che è stato trovato in possesso di droga appena acquistata e sanzionato amministrativamente.

La perquisizione e il ritrovamento della cocaina

Poco dopo, il 42enne è stato intercettato nei pressi di un bar in via Pellegrino Rossi. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto 30 euro in contanti e un involucro di cocaina dal peso di circa mezzo grammo, nascosto in modo insolito: la sostanza era stata occultata all’interno del padiglione auricolare destro dell’uomo.

La successiva ispezione dell’autovettura ha permesso di individuare ulteriori quantitativi di cocaina. Nel vano portaoggetti sono stati trovati circa quattro grammi di cocaina, suddivisi in cinque involucri e nascosti in oggetti di uso quotidiano come un balsamo per le labbra, un pennarello e un pacco di fazzoletti. Ma non è tutto: altri 19 involucri di cocaina sono stati scoperti occultati nella scocca del freno a mano e nel sedile anteriore del veicolo. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata dagli agenti.

L’arresto e le accuse

L’operazione si è conclusa con un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato accompagnato in Questura. La Polizia di Stato sottolinea come l’attività di controllo e prevenzione sul territorio resti costante, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio di spaccio di droga.

Negli ultimi mesi, la città di Milano è stata teatro di numerose operazioni antidroga, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

IPA