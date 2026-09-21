Cocaina nascosta nella motrice a Bologna, carico da 5,5 milioni di euro: camionista arrestato

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È di un arresto e 33 chilogrammi di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza presso l’Interporto di Bologna. Un cittadino italiano è stato fermato nella notte del 18 settembre mentre trasportava la sostanza stupefacente a bordo di un veicolo pesante diretto verso il sud Italia. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione della Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’azione ha preso il via durante un controllo notturno effettuato dai militari del Nucleo Operativo Metropolitano, supportati dall’unità cinofila antidroga. Gli agenti hanno individuato un uomo italiano, incensurato, che si trovava a bordo di una motrice parcheggiata presso un magazzino dell’Interporto di Bologna. Il comportamento sospetto e poco collaborativo del conducente, unito alla reazione del cane antidroga, ha spinto i finanzieri a procedere con una perquisizione personale e del veicolo.

Il ritrovamento della cocaina

Durante la perquisizione, i militari hanno esteso le ricerche all’abitacolo della motrice. All’interno sono state rinvenute due buste di plastica contenenti 30 panetti sigillati di cocaina, per un peso complessivo di 32,9 chilogrammi. Insieme alla droga sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari. Un test rapido sulla sostanza ha confermato la presenza di cocaina. Secondo le stime, il quantitativo sequestrato, una volta immesso sul mercato, avrebbe potuto generare profitti illeciti compresi tra 4,5 e 5,5 milioni di euro.

Le conseguenze dell’operazione

La sostanza stupefacente e il veicolo utilizzato per il trasporto sono stati posti sotto sequestro. L’uomo arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bologna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrasto al traffico di stupefacenti, a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini.

IPA