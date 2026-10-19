Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Otto arresti e oltre 800 dosi di droga sequestrate nella periferia est di Roma. I Falchi della Polizia di Stato hanno fermato gli indagati in flagranza tra Casal Bruciato, Quarticciolo, Ponte di Nona e Tor Bella Monaca, trovando circa 4 chilogrammi di stupefacenti. È stata trovata cocaina persino tra il mangime per gatti.

Roma: la casa-deposito a Casal Bruciato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa della VI sezione della Squadra mobile ha portato alla scoperta di nascondigli insoliti, tra cui una casa organizzata come una “matrioska” domestica dello spaccio. A Casal Bruciato, un giovane aveva con sé 20 involucri di cocaina, riposti in un pacchetto di sigarette. La successiva perquisizione nell’abitazione, condivisa con la madre, ha fatto emergere altre sostanze e materiale per il confezionamento.

Nel salone sono state trovate 257 dosi di cocaina occultate tra il mangime per gatti e scatole di scarpe. Un trasportino per animali conteneva 23 panetti di hashish e 37 bustine della stessa sostanza. In camera da letto, sotto il materasso, erano nascoste altre 440 dosi di cocaina; nella cassettiera c’erano involucri e coltelli con residui di droga. Sul balcone una cassaforte custodiva parte del denaro. Gli agenti hanno sequestrato anche bilancini di precisione, macchine per il sottovuoto, bustine e un quaderno con date, cifre e riferimenti ai diversi tipi di cocaina.

Il materiale sequestrato ammontava a circa 4 chilogrammi di cocaina e hashish e a oltre 1.000 euro in contanti. Per il giovane e la madre è scattato l’arresto per spaccio.

Le vedette e il camper-dispenser

Tra Quarticciolo, Ponte di Nona e Tor Bella Monaca, secondo gli investigatori, la vendita al dettaglio era protetta da sentinelle. I Falchi hanno interrotto alcune cessioni e arrestato altri 5 pusher, tutti di origine extracomunitaria. Con loro sono state sequestrate oltre 80 dosi di cocaina, nascoste negli indumenti intimi oppure in depositi improvvisati nel verde.

A Ponte di Nona, tra via Aldo Capitini e via Alberto Luthuli, un giovane di origini egiziane aveva invece utilizzato un camper in sosta come punto di distribuzione. Accompagnava i clienti vicino al veicolo e recuperava la dose accanto alla ruota posteriore; un complice custodiva gli incassi in una tracolla. L’allarme delle vedette ha permesso al giovane di allontanarsi, ma non di evitare il sequestro della droga: gli agenti in servizio a Roma hanno trovato 8 dosi di cocaina e lo hanno arrestato per spaccio.

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