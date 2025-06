Cocaina nel cortile di un'università a Brescia, 23enne arrestato: in quale ateneo è stata nascosta la droga

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 15 involucri di cocaina a Brescia. Un giovane tunisino, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre cercava di nascondere droga nel cortile dell’università. L’operazione è stata condotta per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato del Carmine hanno arrestato S.M., un 23enne cittadino tunisino. Il giovane, già noto per precedenti penali, è stato intercettato nei pressi della Stazione Metro in zona San Faustino mentre si dirigeva verso il centro cittadino in bicicletta.

La fuga e l’inseguimento

Alla vista degli agenti, S.M. ha abbandonato la bicicletta e si è dato alla fuga, dirigendosi verso il cortile della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Brescia. Gli agenti, prontamente, lo hanno inseguito e fermato mentre cercava di nascondere un contenitore di plastica colorato nella vegetazione del cortile.

Il ritrovamento della droga

Una volta bloccato, S.M. è stato trovato in possesso di 15 involucri di cellophane termosaldato contenenti dosi di cocaina, pronti per lo spaccio. Il contenitore è stato recuperato e il contenuto posto sotto sequestro.

Le conseguenze legali

Il giovane è stato condotto presso gli uffici della Questura di Brescia per le operazioni di foto-segnalamento e per l’esecuzione del Narcotest e della pesatura della droga. Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, S.M. è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura, a disposizione della Procura della Repubblica.

L’ordine di allontanamento

In considerazione dei fatti e dei precedenti del soggetto, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso un Ordine di Allontanamento dal territorio nazionale. Il Questore ha sottolineato l’importanza della prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti per sottrarre alle organizzazioni criminali le fonti di sostentamento illecito e per arginare il micro-spaccio di piazza.

