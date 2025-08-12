Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia nel centro storico di Venezia, dove due giovani stranieri sono stati fermati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato eseguito nel Sestiere di Dorsoduro, durante un servizio di controllo mirato volto a contrastare la criminalità diffusa e il traffico di droga nella zona.

Operazione delle Volanti lagunari: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel cuore del centro storico lagunare, dove le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per arginare i fenomeni di spaccio e criminalità che interessano la città, in particolare nelle aree più frequentate da residenti e turisti.

Durante un pattugliamento serale nel Sestiere di Dorsoduro, gli agenti delle Volanti lagunari hanno notato due giovani, entrambi cittadini stranieri, che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di una siepe. Uno dei due è stato visto mentre armeggiava con le mani all’interno della vegetazione, come se stesse cercando di nascondere qualcosa.

Il tentativo di fuga e il fermo

Alla vista dei poliziotti, il secondo giovane ha tentato di allontanarsi rapidamente, nel tentativo di sfuggire al controllo. Gli agenti, però, sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo dopo un breve inseguimento. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 7 involucri contenenti sostanza stupefacente, identificata come cocaina.

Il giovane è stato quindi tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà ora valutare la sua posizione e le eventuali responsabilità penali.

Il ritrovamento di hashish e coltello

Nel frattempo, gli agenti hanno ispezionato la siepe dove il primo giovane era stato visto armeggiare. Proprio in quel punto, sono stati rinvenuti 2 panetti di sostanza stupefacente, presumibilmente hashish, oltre a un coltello a serramanico. Il possesso di tali oggetti ha fatto scattare ulteriori accertamenti nei confronti del secondo soggetto.

Il giovane straniero è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Anche per lui, la posizione resta al vaglio degli inquirenti.

Le indagini e la posizione degli indagati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il procedimento penale a carico dei due giovani non si è ancora concluso. La loro eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge e dal principio di presunzione di innocenza.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli predisposto dalla Questura di Venezia per contrastare i reati legati allo spaccio di droga e alla criminalità nelle zone più sensibili della città lagunare. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, soprattutto nei quartieri storici e nei luoghi di maggiore aggregazione.

Il contesto: sicurezza e prevenzione nel centro storico

Negli ultimi mesi, la Questura di Venezia ha intensificato le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di spaccio e criminalità diffusa, con particolare attenzione alle aree del centro storico. Il Sestiere di Dorsoduro, noto per la presenza di numerosi locali, università e flussi turistici, è stato oggetto di controlli mirati, anche in risposta alle segnalazioni dei residenti e degli operatori commerciali.

L’operazione del 7 agosto rappresenta solo l’ultimo episodio di una serie di interventi che hanno portato, nelle scorse settimane, a numerosi sequestri di sostanze stupefacenti e all’identificazione di diversi soggetti sospettati di essere coinvolti nel traffico di droga.

La risposta delle istituzioni

Le autorità cittadine hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini nella lotta alla criminalità. Il Prefetto e il Questore di Venezia hanno ribadito l’impegno a garantire la sicurezza pubblica e a mantenere alta l’attenzione sulle problematiche legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguono per ricostruire eventuali collegamenti tra i soggetti fermati e altre persone coinvolte nel traffico di droga nella zona. Non si esclude che i due giovani possano far parte di una rete più ampia attiva nel centro storico lagunare.

Conclusioni e prospettive

L’episodio avvenuto nel Sestiere di Dorsoduro conferma la necessità di mantenere alta la guardia contro i fenomeni di spaccio e criminalità che minacciano la sicurezza dei cittadini e la vivibilità dei quartieri storici. Le forze dell’ordine continueranno a presidiare il territorio con servizi mirati e controlli a tappeto, in collaborazione con le istituzioni locali e la cittadinanza.

Resta fondamentale il rispetto delle garanzie processuali per gli indagati, la cui posizione sarà definita solo al termine del procedimento giudiziario. Nel frattempo, l’azione della Polizia di Stato rappresenta un segnale forte nella lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata, a tutela della sicurezza e del decoro urbano di Venezia.

